Cullera celebra este proper diumenge el primer tall de carabasses del territori valencià

LA UNIÓ de Llauradors col·labora junt a altres entitats i empreses en esta I Festa de la Carabassà

‘El proper diumenge 2 de juny se celebrarà a Cullera (Ribera Baixa) la primera edició de “la Festa de la Carabassà”, en el que suposa el primer tall de carabasses cultivades a l’aire lliure del conjunt de zones productores del País Valencià.

Des de fa uns anys, la localitat de Cullera s’ha convertit en un punt neuràlgic pel que fa a la producció de carabasses en el nostre territori. Per això diversos productors han decidit organitzar la Carabassà per tal de celebrar que és precisament en esta localitat on es cullen les primeres carabasses cultivades a l’aire lliure del conjunt de zones productores.

La jornada començarà al voltant de les 11 del matí a la zona de l’horta del Dosser, en concret, en l’Entrada del pont de Polit, on es troba una zona d’arena altament fèrtil per al cultiu de tot tipus d’hortalisses i cítrics i que compta amb un microclima més càlid que permet la producció de collites més primerenques que en altres zones.

Una vegada els assistents a l’acte i els convidats arriben als camps de cultiu, es realitzaran uns parlaments per part dels productors que han organitzat la jornada i tot seguit està previst que les autoritats que assistiran participen en el tall de les primeres carabasses. A continuació, la Muixeranga de Cullera realitzarà una sèrie de figures on es mostraran les primeres carabasses que s’han collit.

Després de tot açò, la festa continuarà al local de la Muixeranga on es farà un dinar popular en el qual es tastaran diferents arrossos que combinen el peix i la carn amb la carabassa.

A la jornada està previst que assistisquen el secretari general de LA UNIÓ de Llauradors, Carles Peris i el Molt Honorable President de la Muixeranga de Cullera, Xavi Martínez, entre altres.

En aquest esdeveniment col·laboren les empreses Alterbio, Agricom, Ecoforce i entitats com LA UNIÓ de Llauradors, el Comite d’Agricultura Ecològica-CAECV i la Muixeranga de Cullera.