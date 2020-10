Cullera celebra més unida que mai el 9 d’Octubre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El consistori commemora el dia dels valencians amb música, teatre, danses, exposicions i focs artificials



Cullera celebra enguany el 9 d’Octubre sota el lema ‘Un poble unit’, un eslògan amb el qual fa referència a la unió de tota la ciutat per a fer front a l’actual pandèmia de la Covid-19.

En paraules de l’alcalde, Jordi Mayor, des del consistori amb motiu del Dia del Poble Valencià «volem reconéixer l’esforç conjunt de tot el nostre teixit social davant l’actual situació. Cullera ha donat exemple d’unitat. Hem actuat com un poble unit davant l’adversitat, moguts per valors comuns com el de la solidaritat, la responsabilitat social i l’esforç».

L’Ajuntament ha preparat una programació adaptada a les circumstàncies especials i que dóna protagonisme als arrels del poble valencià.

Concretament, enguany s’inclouen concerts, teatre, danses i balls populars, exposicions, jornades de portes obertes als principals monuments com el Castell i, per primera vegada, un castell de focs d’artifici per a celebrar el dia nacional de les valencianes i els valencians.

Programació

Les setmana d’activitats començarà el proper 7 d’octubre amb un concert de dolçaina i percussió a l’Auditori Municipal, a càrrec de l’Associació de Tabal, Dolçaina i Danses de Cullera. L’entrada serà gratuïta.

La vesprada del 8 d’octubre serà el torn per al teatre amb ‘Amic Frankie’. L’espectacle de Julio Martí Zahonero es representarà en dos passes, un a les 18.00 i l’altre a les 20.30 hores. Ambdós seran al Saló d’Actes de la Casa de la Cultura.

A més, esta nit prèvia al dia dels valencians i valencianes tindrà lloc un castell de focs artificials a càrrec de la Pirotècnia Mediterráneo. Este serà a les 24.00 hores al pàrquing del recinte ‘El Prado’.

El 9 d’octubre començarà a les 8.00 hores amb la tradicional disparada de vint-i-una Salves, també al pàrquing del recinte ‘El Prado’. Seguidament es farà la despertada amb dolçaina i tabal pels carrers de la Vila a càrrec de l’Associació de Tabal, Dolçaina i Danses de Cullera.

A les 11.00 hores es farà una cercavila amb balls populars que passarà per la plaça Andrés Piles, la plaça de la Llibertat, el passeig Doctor Alemany i la plaça d’Espanya. També a càrrec de l’Associació de Tabal, Dolçaina i Danses de Cullera.

La programació continuarà a la vesprada amb la presentació de la rèplica de la Trulla de Júpiter de Punta de l’Illa, conservada en el Petit Palais de París. L’acte serà a les 19.30 hores a la Sala d’Exposicions de la Casa de l’Ensenyança i es podrà visitar fins al 31 d’octubre.

A més, amb motiu d’esta data hi haurà una jornada de Portes Obertes al Castell de Cullera en horari de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores.

Per acabar, el dissabte 10 d’octubre l’Auditori Municipal acollirà un concert del Collegium Instrumentale de València interpretant peces del compositor austríac Gustav Mahler.