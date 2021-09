Cullera concedeix el Distintiu 9 d’Octubre als treballadors essencials durant la pandèmia i a la ciutadania en general

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els treballadors essencials i la ciutadania en general guardonats amb el Distintiu 9 d’Octubre de Cullera

Ja coneixem els guardonats amb el “Distintiu 9 d’Octubre” 2021 a Cullera: la ciutadania i les treballadores i treballadors dels grups essencials durant la pandemia.

La proposta de l’alcalde, Jordi Mayor, va ser aprovada este dimarts per unanimitat de totes les forces polítiques amb representació municipal en el ple extraordinari celebrat a este efecte.

Enguany es tracta d ́una edició especial per dos motius, primer perquè l ́any passat no es va poder celebrar degut a la pandemia i segon, perquè els Distintius no es concedeixen en la modalitat col·lectiva i individual, sinó que en aquesta ocasió es fa un reconeixement global a tot el poble de Cullera.

D ́aquesta manera, i segons va explicar la regidora de Protocol Susi Melià durant la sessió plenària, el consistori vol “reconéixer la resposta i el compromís que han tingunt els nostres conciutadans davant d ́aquesta pandèmia, així com el treball i l ́esforç encomiable de totes les treballadores i treballadors dels grups essencials.”

La cerimònia oficial de lliurament del “Distintiu 9 d’Octubre” tindrà lloc el divendres 8 d’octubre a partir de les 20 hores en l’Auditori Municipal del Mercat.

El Distintiu 9 d’Octubre és el més alt reconeixement que lliura la ciutat de Cullera amb motiu de la festivitat de totes i tots els valencians, a persones o entitats locals que han destacat en les seues trajectòries personals o professionals.