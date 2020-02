Cullera concedix 431 beques de transport per a estudiants

Print This Post

El municipi obri el termini per a sol·licitar estes ajudes les quals ascendixen fins als 300 euros

L’Ajuntament de Cullera ha obert el termini per a sol·licitar les beques de transport per a estudiants per al curs 2019-2020. Es podran presentar les sol·licituds fins al 28 de febrer.

Les bases estan disponibles al tauler de comunicacions en la web www.cullera.es. En este apartat també es troba la corresponent sol·licitud que haurà de presentar-se al departament d’Educació situat a la Casa de la Cultura. Juntament amb la sol·licitud s’adjuntarà una fotocòpia del DNI, el certificat oficial de matrícula del curs acadèmic 2019/2020 i la declaració de no trobar-se incurs en cap de les circumstàncies de prohibició per a obtindre la condició de beneficiari d’ajuda.

El consistori recuperà estes ajudes l’any 2016 i es una iniciativa que «pretén ajudar a la gent jove per a que es forme i que isca de Cullera en total seguretat, ajudant-los en el seu procés de formació que creiem que és el més important», tal com ha assenyalat el regidor de Joventut, Àlex Morales. Cal assenyalar que el curs passat s’incrementà un 20% la dotació per a este fi, a la qual se suma la pujada del 25 % que es va fer durant el curs 2017/2018.

Així, enguany es manté la partida pressupostària de 60.000 euros de la qual s’espera cobrir pràcticament el 100 % de la demanda, en la línia amb l’ocorregut durant els últims cursos.

L’Ajuntament va rebre durant el curs passat, 2018/2019, 444 sol·licituds de les quals 431 van ser admeses i 13 desestimades per no complir els requisits de les bases.

Morales ha explicat que «el que volem és fer que els joves de Cullera puguen estudiar fora del seu poble i tinguen l’oportunitat de formar-se». «Estes beques ajuden a que molta gent jove puga pagar-se el bonus de transport», ha afegit l’edil.

Fins a 300 euros

Estes beques estan destinades a finançar el transport d’estudiants que estiguen realitzant els seus estudis oficials en centres educatius del territori espanyol i que es troben fora del municipi de Cullera, i poden ser tant ensenyaments universitaris com no universitaris així com ensenyaments artístics superiors.

Podran ser beneficiàries aquelles persones residents en Cullera que tinguen entre 16 i 30 anys i que figuren inscrites en el padró municipal d’habitants amb una antiguitat mínima d’un any.

Es concedix una única beca per alumne, independentment que curse un o més estudis oficials, i la quantia màxima a percebre serà de 300 euros. Per a la baremació, no es té en compte la renda perquè l’esperit que inspiren les ajudes és la universalització d’estes.

Per això, a l’hora de puntuar les sol·licituds es valoraran dos criteris: el tipus d’ensenyament que s’estiga cursant i la distància entre Cullera i la localitat en la que s’estiguen cursant els estudis.