Cullera congela els impostos per quint any consecutiu

Els pressupostos municipals per a 2020 preveuen la reducció del deute i l’increment de la despesa social

Cullera congelarà els impostos i taxes municipals per quint any consecutiu. L’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha presentat este matí als grups polítics el projecte de pressupostos municipals del 2020 elaborat per l’equip de govern, uns comptes que se sotmetran a votació en el ple convocat per a dimarts que ve.

«Per quint any consecutiu, congelarem els impostos i les taxes municipals, reduirem el deute a nivells històrics i tornarem a incrementar la inversió social», ha assenyalat el primer edil.

«Estàvem en el mapa del desastre econòmic i hui som un exemple de com rescatar un ajuntament que ens van deixar en la ruïna», ha destacat Mayor.

Jordi Mayor ha assenyalat que l’executiu municipal continuarà aplicant «la fórmula» que al seu juí «ha servit per a passar d’una època de caos absolut i desastre a un nou període en el qual Cullera és un ajuntament referent de bona gestió econòmica i que posa les persones en el centre de les seues prioritats».

Els comptes elaborats per l’executiu local ascendeixen a 31,6 milions d’euros, el que representa un increment de 800.000 euros respecte a l’exercici actual, fet que el regidor d’Hisenda, Juan Vicente Armengot, atribuïx a una «major eficiència en la recaptació sense que això signifique una pujada d’impostos».

L’aposta política del nou equip de govern incrementa novament la despesa social, i consolida les conquestes socials dels últims anys com per exemple la Borsa social d’ocupació, les beques de transport i als Erasmus, les ajudes a la natalitat, les ajudes d’emergència per a persones en risc d’exclusió o la inversió en formació i ocupació, entre moltes altres.

Deute en mínims històrics

Cullera destinarà el pròxim exercici 2,1 milions d’euros al pagament del deute, el principal problema que arrossega l’ajuntament des de fa anys. No obstant això, les perspectives són bones.

Armengot ha detallat que la previsió és que a final d’any que ve el deute se situe en els 16,7 milions d’euros, la qual cosa representarà una baixada substancial si es té en compte que este paràmetre arribà als 40 milions d’euros amb els anteriors governs conservadors. Aquella circumstància va suposar la intervenció del consistori per part del Ministeri d’Hisenda, que va imposar un dur pla d’ajust —en vigor fins a 2032— que impedix, entre altres coses, baixar o bonificar taxes i impostos.