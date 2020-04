Cullera conscienciarà porta a porta sobre l’ús correcte de les mascaretes

Connect on Linked in

L’ajuntament repartirà aquests elements de protecció a tots els empadronats i ensenyarà sobre com utilitzar-los per a evitar contagis

L’Ajuntament de Cullera conscienciarà al veïnat porta a porta sobre l’ús correcte de les mascaretes per a protegir-se contra la Covid-19.

Amb la denominada ‘desescalada’ en un horitzó pròxim, el consistori portarà les pròximes setmanes a cap una campanya de conscienciació per a maximitzar l’efecte d’este element protector i evitar un mal ús d’aquest, ja que segons els experts si no s’utilitza correctament podria ser fins i tot contraproduent.

I és que la recuperació de la normalitat i la incorporació de les persones que actualment es troben en situació de confinament exigirà mesures especials per a previndre el contagi, fonamentalment dos: el distanciament interpersonal i la utilització de mascaretes de protecció quan tal distància no puga mantindre’s.

A més, la campanya inclourà el repartiment de mascaretes higièniques reutilitzables fins a un màxim de 10 vegades per a tots els majors de tres anys empadronats en la localitat. Per a això, el ple debatrà i votarà dimarts que ve l’adquisició d’estes, una mesura que previsiblement comptarà amb el suport unànime de totes les forces polítiques.

Aquest repartiment es realitzarà casa per casa amb l’objectiu d’evitar eixides innecessàries al carrer. Prèviament, s’informarà a la ciutadania sobre els dies, zones i horaris de repartiment.

Així mateix, la campanya comptarà amb una sèrie de tutorials en forma de vídeo que podran veure’s en internet en els quals diversos experts en la matèria explicaran a la ciutadania com han d’actuar per a frenar els contagis per coronavirus.

Nova realitat

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha incidit hui en la necessitat de fomentar la conscienciació ciutadana davant la nova realitat que s’haurà d’afrontar els pròxims mesos. «La fi de confinament no serà la fi de la prevenció. La ciutadania haurà de continuar adoptant mesures d’autoprotecció i és necessari conscienciar sobre els nous hàbits als quals necessàriament ens haurem d’acostumar», ha dit Major.

El primer edil ha assenyalat que la campanya que durà a terme Cullera «no busca l’oportunisme ni la foto del repartiment de màscares que hem vist últimament, sinó informar sobre l’ús correcte».

En eixe sentit, Major ha remarcat que «els poders públics no han de repartir mascaretes com si es tractara d’un repartiment caritatiu perquè això no li soluciona la papereta a la ciutadania, sinó que han de garantir que aquest material es trobe de manera assequible per a la població. Per això, nosaltres farem incís en la conscienciació».

Així mateix, el primer edil ha destacat que la mesura compta amb el consens de tots els grups polítics amb representació en el consistori, de la mateixa manera que la resta de mesures que s’han pres al llarg d’aquesta crisi sanitària.

«Cullera està sent tot un exemple de comportament de les institucions: compromís i suport al treball de l’equip de govern en un moment en el qual el que estan en joc no són els vots, sinó la vida dels ciutadans i les ciutadanes. L’Ajuntament ha treballat des del consens i la transparència en la lluita contra el coronavirus», ha apuntat Major, qui a més ha recordat el suport d’empresaris i sindicats a les mesures econòmiques aprovades dins del pla de xoc municipal contra els efectes econòmics de la pandèmia.