Cullera consolida l’aposta per la reactivació de l’obra pública

El consistori invertix al llarg del primer any de legislatura 2,5 milions d’euros per transformar el model urbanístic de la ciutat

El consistori avança així cap a una transformació total del model urbanístic de la localitat i per projectar una imatge de la ciutat més amable amb l’entorn i les persones.

És per això que l’equip de govern ha donat continuïtat amb major força al seu compromís de regeneració urbana digna del segle XXI, d’aparcar l’especulació urbanística, de tornar-li espais a la ciutadania, d’eliminar barreres arquitectòniques i d’apostar per la mobilitat sostenible. En esta línia, el responsable de la política urbanística de Cullera ha destacat que «les ciutats són espais de vida i hem d’escoltar-les» i «tot el que es fa és per millorar la vida de les persones».

Unes intervencions que, com ha explicat Escolá, han estat per dignificar el patrimoni, els barris, les instal·lacions esportives, espais culturals, els ponts, els parcs infantils, les escoles, però també exemplificades amb xicotetes obres però no menys importants com millorar i abaratir la il·luminació de molts racons del municipi o reparar desenes de carrers les zones de la ciutat que presentaven deficiències, entre d’altres.

Entre les grans actuacions es troben les rehabilitacions integrals del Pont de Ferro i el Pont de Pedra, l’accessibilitat a les pintures rupestres de l’Abric Lambert, la remodelació de les grades, la pista i l’enllumenat del pavelló cobert, la transformació en sala polivalent del Centre Cultural del Raval o la reforma de l’Escola d’Adults de Cullera (EPA). Totes elles han estat durant anys al capdavant de les reivindicacions veïnals.

El regidor Escolá ha manifestat que este es el principi d’una legislatura per posar a Cullera en el lloc on es mereix: a l’avantguarda urbanística i de l’ús sostenible dels seus espais. «En un any hem dit adéu a l’abandonament i hem començat a cohesionar la ciutat», assegura.

A més a més, el consistori està ara immers en tres projectes importants per a Cullera com la segon fase de la Piscina Municipal, la creació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana al baix de la Casa Consistorial o el pàrquing gratuït de la zona del Prado que donarà 300 noves places d’aparcament a dos minuts del centre de la ciutat.