Cullera constata una reducció del nombre de persones en risc d’exclusió social

El municipi reobri el menjador social durant les vacances de Nadal per ajudar a les famílies amb pocs recursos

L’Ajuntament de Cullera constata una reducció del nombre de famílies del municipi en risc d’exclusió social en comparança amb els anys de la crisi. El consistori ha reobert estes vacances de Nadal el menjador social, un servei municipal que garantix l’alimentació durant estes dates dels menors de famílies sense recursos, prestació que es complementa amb activitats lúdiques i educatives.

Es tracta d’una mesura impulsada des del 2015 per la regidoria de Serveis Socials, encapçalada per Francesca Ortiz, i que forma part de l’aposta del consistori per fer polítiques per a les persones.

La regidora ha visitat hui el menjador en el Centre Social del Raval per tal de vore com s’està desenvolupant este servei i ha aprofitat per felicitar el pròxim any als xiquets i xiquetes.

«Les mesures socials que hem implementat al llarg dels darrers anys així com la milloria en la situació econòmica han provocat una reducció del nombre de famílies en risc d’exclusió. Actualment el menjador servix per garantir que els menors de famílies que aprofiten estes dates per a poder tindre un treball temporal a l’hostaleria, puguen quedar-se a algun lloc i tinguen garantida l’alimentació. D’altra forma, moltes d’estes famílies haurien de renunciar a eixos treballs temporals que representen una xicoteta injecció en l’economia familiar», detalla Ortiz.

Els beneficiaris realitzen les activitats d’oci al matí i després se’ls facilita el dinar. Entre d’altres activitats, el proper dia 2 de gener faran una excursió on els xiquets i xiquetes podran practicar patinatge sobre gel.

En total són 19 menors els qui estan beneficiant-se enguany d’este servei. Des de la implementació del menjador social per part del govern local en l’anterior legislatura fa cinc anys s’ha detectat una reducció de la pobresa del municipi. No obstant, encara existixen persones que necessiten d’altres programes d’ajuda més específics relacionats amb la integració o l’exclusió social.

Menjador social

Esta prestació es posa en marxa durant tots els períodes de vacances escolars de manera que es garantix l’alimentació al llarg de tot l’any. El que es pretén es cobrir al màxim possible qualsevol situació sobrevinguda perquè cap menor es quede sense l’alimentació bàsica. És per això, que el termini d’inscripció està obert i no té data límit.

La mesura pretén pal·liar els efectes de la desigualtat social generada per la crisi econòmica, i es suma a altres iniciatives com les ajudes d’emergència social, contra la pobresa energètica, les ajudes de lloguer i d’altres que fan que Cullera siga una de les principals ciutats espanyoles en inversió social.