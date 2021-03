Cullera continua amb les obres d’asfaltat de camins rurals

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La intervenció, finançada per la Conselleria d’Agricultura, permetrà millorar la seguretat d’estes vies i l’accessibilitat de llauradors, llauradores i persones usuàries

Després d’una primera fase de condicionament dels camins de la Moleta, del Ràfol, de l’Assegador de la Partideta i de l’entrada de l’Estudiant efectuada les darreres setmanes, Cullera continua amb l’asfaltat per tal d’acabar la pavimentació per complet i dotar-los de major seguretat. Hui mateix s’ha començat amb l’asfaltat de la Moleta i l’Assegador de la Partideta, un tram al voltant de mig quilòmetre que dóna pas a l’Ecoparc, i demà es seguirà amb el del Ràfol, un camí amb 1,2 quilòmetres de carretera i que compta amb bastant trànsit. Pel que fa a l’entrada de l’Estudiant es procedirà al pavimentat la propera setmana.

En total, entorn a 2,5 quilòmetres que, una vegada acabats els treballs, permetran “ajudar el sector productiu de l’agricultura i a que l’accessibilitat als seus llocs de treball siga millor”, segons ha manifestat l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor.

Precisament, el primer edil ha supervisat este matí els treballs i ha demanat a la ciutadania que després d’estar pavimentats ”es modere la velocitat perquè una vegada s’asfalten els camins rurals moltes vegades la gent augmenta la seua velocitat de circulació i, per tant, també la perillositat”. De fet, Mayor ha insistit en que són unes actuacions per millorar la seguretat però que “cal prudència i precaució a l’hora de transitar”.

Per altra banda, l’alcalde ha destacat l’aposta de la Conselleria d’Agricultura per dotar al municipi de recursos per poder adequar els camins rurals.