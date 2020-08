Cullera convertix el Parc de l’Oasi en un racó floral

Connect on Linked in

Jordi Mayor destaca que la iniciativa pretén «recuperar eixa primavera que no vam tindre»



El Parc de l’Oasi de Cullera vestix este cap de setmana una explosió de flors i color. L’Ajuntament de Cullera s’ha sumat a ‘Torna la primavera’, una iniciativa de la Diputació de València per tal de reactivar un dels sectors més afectats per la pandèmia com ho és el florista.



És per això que distints tipus de rams i de flors decoraran el Parc de l’Oasi situat en el passeig marítim i serà un atractiu més per a la ciutadania i els turistes de Cullera.



L’alcalde, Jordi Mayor, ha destacat que es tracta d’un xicotet impuls per al sector florista que també ha vist afectada la seua activitat com a conseqüència de la Covid-19 veient suspeses setmanes importants per al seu treball. «La iniciativa és un recolzament a un dels gremis que ha patit una crisi doble de la Covid-19, no només tancant els seus negocis sinó que també han vist com activitats com les Falles no s’han pogut dur a terme», explica.



«El que volem és mostrar la feina dels qui treballen la flor i recuperar eixa primavera que no vam tindre per culpa de la Covid-19», expressa la màxima autoritat local.



Per altra banda, una de les responsables de l’equip de floristes que s’ha encarregat d’este muntatge a Cullera, Sandra Llopis, ha manifestat que Cullera és «un lloc ideal per a fer-lo i que la gent i el turisme puga arrimar-se i disfrutar-lo». En esta decoració els visitants poden trobar ecologia, molt de verd i naturalesa. A més, tal com informa Llopis «hem eliminat tot el plàstic que hem pogut perquè volem preservar el mar i per això també es una iniciativa ecològica».



En esta exposició participen 10 floristes de Cullera, d’altres ciutats de la Comunitat Valenciana i de Madrid.