Cullera crea 100 noves places d’aparcament al Marenyet i l’Estany

El consistori incrementa els llocs d’estacionament addicional per a l’estiu en ambdues zones

L’Ajuntament de Cullera seguix treballant amb el Pla Aparca per tal de millorar la problemàtica de l’estacionament al municipi. És per això que torna a incrementar enguany el nombre de places d’aparcament públic i crea 100 noves places d’aparcament en el Marenyet i l’Estany, 50 per a cadascuna d’elles.

Es tracta de dos zones de la localitat que per les seues característiques urbanístiques sempre han patit una manca d’estacionament, especialment durant els mesos d’estiu que es quan més afluència de gent concentra per l’assistència a les seues platges.

Ara amb estos nous llocs habilitats, el consistori posa a disposició de la ciutadania més espais per a fer front a l’arribada de visitants i segons residents, ja que a l’estiu estes zones properes a la platja incrementen de forma exponencial la seua població.

L’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha explicat que la creació d’estes dos zones d’aparcament permetrà «aliviar els conflictes d’aparcament sobretot en els caps de setmana que és quan més persones venen a gaudir de les nostres platges».

Pla Aparca

L’objectiu amb este pla és solucionar les nombroses mancances d’estacionament que patix el municipi, principalment per les seues característiques orogràfiques. Conscients d’esta realitat que viu el municipi, l’equip de govern ha incrementat enguany fins a 2000 el nombres de places d’estacionament en els pàrquings municipals d’estiu.

Estes places d’aparcament addicional van en la línia que ve treballant el consistori en els darrers anys per tal de minimitzar la falta d’estacionament i amb el qual es treballa en la creació de més de 800 places d’aparcament gratuït en diferents barris i zones de la ciutat. Unes places que la majoria d’elles ja estan en servici i, precisament, ara s’està ultimant l’aparcament gratuït de la zona del Prado on la ciutadania guanyarà 300 places d’estacionament a tan sols dos minuts del centre urbà.