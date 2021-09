Cullera cuina els seus millors assosos a França per promocionar-se com a Capital Gastronòmica internacional

Print This Post

Cullera cuina els seus millors arrossos a França per promocionar-se com a Capital Gastronòmica internacional

Cullera ha iniciat a Paris la seua promoció com a Capital Gastronòmica de l’Arròs i com a destí gastronòmic internacional. Una acció que la Regidoria de Turisme del consistori ha emprés conjuntament amb el Club de Producte Artesans de l’Arròs i de l’Associació d’Hostaleria de la localitat.

El municipi ha participat al costat de Visit València, a través de la seua marca Delicious València, i de València Turisme, en un esdeveniment exclusiu en la seu de la UNESCO a la capital francesa. El principal objectiu de la qual ha sigut presentar l’oferta gastronòmica de la província i en particular de Cullera.

La capital turística de la Ribera ha sigut la gran protagonista de l’esdeveniment ja que les demostracions culinàries han sigut elaborades per dos cuiners de la localitat: David Zorrilla, del restaurant Casa Salvador, i Fernando Piris, del restaurant La Mar Salà.

“Hem preparat un menú tradicional, molt típic i molt nostre”, han explicat els xefs, que, a més, han assegurat que per a ells “ha sigut un privilegi representar a Cullera, a la seua gastronomia i al Club d’Artesans de l’Arròs”.

Tots dos han delectat als assistents amb un menú degustació compost d´all i pebre, croqueta de bacallà i esgarraet, com a entrants; paella valenciana i arròs del senyoret, com a plats principals; i “cucharadita de crema de carabassa” com a postres.

Durant l’esdeveniment han assistit a més agents de viatges, tour operadors, premsa especialitzada i alts càrrecs de l’emblemàtica Guia Michelín. “Ha sigut sens dubte una gran oportunitat per a situar Cullera en el mapa dels millors destins gastronòmics com a Capital Gastronòmica de l´Arròs que és”, ha afirmat Débora Marí, regidora de Turisme.

“Que millor lloc per a presentar la nostra marca gastronòmica que París, França, el principal mercat estranger de la nostra ciutat”, ha assenyalat per la seua part l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

El primer edil ha volgut destacar a més que, si bé encara no ha acabat la temporada turistica, “continuem promocionant Cullera com a destí. El bon clima permet gaudir de la nostra localitat pràcticament tot l’any, això és un valor afegit i sens dubte hem de donar-ho a conéixer”.

Origen Cullera-Capital Gastronòmica de l’Arròs

Cullera va presentar la seua marca gastronòmica el passat 11 de maig de 2021. La ciutat forma part a més de dues marques gastronòmiques: a nivell autonòmic, Exquisit Mediterrani, i a nivell nacional, Assaboreix Espanya. L’objectiu d’aquesta capitalitat és posar en valor a l’arròs com a producte estrela de la gastronomia de Cullera.