Cullera demana escalonar les visites al cementeri

L’alcalde recorda que seguim en pandèmia

L’ajuntament habilita un bus gratuït per a accedir al recinte

Cullera demana a la ciutadania que escalone les seues visites al cementeri municipal amb motiu de la festivitat dels difunts que se celebra este pròxim 1 de novembre.

Malgrat l’alçada de les restriccions, l’alcalde, Jordi Mayor, ha recordat que «encara estem en pandèmia» i cal evitar aglomeracions pel que ha emplaçat als visitants a evitar massificacions el dia de la festivitat a més d’assenyalar la necessitat de l’ús de la mascareta en cas que no es puga respectar la distància social i de seguir els camins d’accés i eixida que estan marcats en tot el recinte.

«És moment per a continuar sent prudents», ha recalcat la màxima autoritat municipal durant la seua visita este matí a la necròpoli cullerenca, «també en este moment d’emocions en el qual ens retrobem amb els nostres éssers estimats».

Mayor ha estat acompanyat pel regidor del Cementeri, Salvador Tortajada, qui ha recordat que durant dissabte, diumenge i dilluns hi haurà un servici gratuït d’autobús que connectarà des del Far i la plaça Mongrell la ciutat amb el cementeri per a facilitar l’accés a les persones que desitgen acostar-se per a visitar als seus afins.

Així mateix, Tortajada ha detallat les millores en el recinte així com la inversió en la construcció de 56 nínxols dobles, 16 senzills i 132 columnaris per a garantir espai funerari suficient.

Des del dijous 28 d’octubre fins al dilluns 1 de novembre el cementeri municipal estarà obert des de les 9 del matí fins a les 19 hores de manera ininterrompuda.