Cullera dispara un 300 % la inversió social per a consolidar una recuperació justa

L’equip de govern aprova el pressupost més optimista de la història del municipi

Ascensor social en marxa per a una recuperació justa a Cullera. El pressupost més social i sanejat de la història del municipi ha eixit hui avant en el ple de debat i votació dels comptes de 2022 amb importants novetats en matèria de política per a les persones.

La primera és l’increment de la inversió social. La injecció en les partides de les polítiques dirigides a les persones creix al voltant d’un 300 %. Són set anys seguits d’increments que busquen afermar Cullera com el municipi líder en inversió social per habitant de la Comunitat Valenciana i un dels cinc primers de tota Espanya.

L’alcalde, Jordi Mayor, ha avançat importants increments en ajudes clau perquè l’ascensor social no es pare. El xec nadó passarà de 300 euros a 500, la qual cosa suposa incrementar esta ajuda clau per al foment de la natalitat que en els últims anys han rebut centenars de famílies cullerenques en un 67 %.

Les ajudes als estudiants són unes altres de les quals creixen novament després que, des que governa Mayor, hagen crescut un 6000 %. Les beques de transport passen a tindre una partida pressupostària de 90.000 euros, pràcticament un 30 % més que en l’actualitat.

Per la seua banda, les beques Erasmus a la mobilitat europea es dupliquen en passar d’una quantia mensual de 100 euros a 200.

Les inversions en matèria d’infraestructures i projectes es donaran a conéixer quan es liquide el pressupost actual i es conega el superàvit i el romanent positiu de tresoreria «perquè no som un govern de prometre, sinó de realitats», ha deixat clar Mayor.

34 milions

En total, els comptes presenten una previsió d’ingressos i despeses pròximes als 34 milions d’euros, la xifra més alta de tots els pressupostos anuals mai gestionats pel consistori.

A més, a la fi d’enguany es preveu que el deute —el gran problema arrossegat pel consistori— estiga per baix del 47 %. A la fi de 2022, l’índex estarà per baix del 40 %», preveu l’alcalde.

«He vingut aquí a deixar este ajuntament impecable i no l’endeutaré», ha sentenciat Mayor qui descarta demanar crèdits a pesar que el consistori ja té la capacitat per a fer-lo. «Este govern paga el que fa i a més paga el que uns altres feien però no pagaven. Posaven la plaqueta amb el seu nom, però a pagar este govern», ha recriminat.

Tot i això, «seguirem amb el deute heretat dels anys de la dreta amb més de 1,6 milions d’euros que haurem de dedicar a este concepte», advertix per la seua banda el responsable d’Hisenda, Juan Vicente Armengot. No obstant això, la reunificació dels «múltiples» préstecs «heretats del PP» ens permetrà un estalvi pròxim als 231.000 euros anuals, la qual cosa servirà

per a reforçar partides clau per a l’equip de govern.

Congelació d’impostos

Malgrat això, el govern presidit per Jordi Mayor congelarà per sèptim any consecutiu els impostos. «Congelar els impostos durant set anys seguits és com baixar-los perquè afegim servicis i noves prestacions a la ciutadania i no estem gravant al ciutadà», ha posat en relleu l’alcalde.

Sobre este tema, l’edil d’Hisenda s’ha mostrat convençut que «és una manera de governar per a les persones sense ofegar a les persones». A més, ha abundat que amb estos pressupostos municipals «el govern socialista reafirma el seu compromís amb una gestió eficient dels nostres recursos perquè fer una gestió més eficient és fer que les persones no hagen de sofrir retallades ni hagen de pagar una crisi que no han creat».

El pressupost ha tirat endavant amb els vots favorables del PSPV-PSOE i Compromís, l’abstenció del sector del PP que lidera Juan José Grau i els vots en contra del regidor sanjuanista del PP, Christian Cuenca, i els dos edils de Ciutadans.