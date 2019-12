Cullera dissenya l’estratègia turística dels pròxims anys de la mà del sector

Connect on Linked in

Débora Marí avança a l’empresariat que sense abandonar el sol i platja, l’Ajuntament se centrarà en la gastronomia, els grans esdeveniments, el patrimoni i la natura

L’Ajuntament de Cullera ultima l’estratègia turística del municipi de cara als pròxims anys de la mà del sector. La nova responsable de la política turística municipal, Débora Marí, ha mantingut al llarg dels darrers mesos diverses reunions sectorials amb l’empresariat local per tal d’articular un full de ruta que guie les accions que es desenvoluparan per tal de consolidar la ciutat com a destinació turística de referència en la costa valenciana.

La darrera trobada amb el sector ha tingut lloc esta mateixa setmana. Marí ha avançat que la intenció del consistori és treballar la promoció per productes turístics. Concretament, Cullera se centrarà en els seus forts tradicionals: el sol i platja i la gastronomia.

A més a més, impulsarà altres productes que en els darrers anys han experimentat un important creixement com els grans esdeveniments. Festivals, trobades, campionats esportius o congressos que dinamitzen l’activitat i generen flux de visitants a més d’imatge de marca.

Des d’un punt de vista desestacionalitzador, es fomentarà el patrimoni, la cultura i el turisme relacionat amb la natura com alternatives que complementen l’oferta al llarg de tot l’any.

Professionalització

Així mateix, Marí ha destacat que el consistori ha apostat esta nova legislatura per la professionalització de la gestió turística amb la incorporació d’una gerent de Turisme especialitzada.

A banda, l’Ajuntament ultima el procés d’elaboració del Pla Director de Destinació Turística Intel·ligent per a convertir Cullera en una smart city turística i han intensificat les accions promocionals amb la participació en fires o l’organització de fam trips.

«Tot plegat, i amb els nous aires de col·laboració amb València Turisme i el suport que sempre hem tingut del Consell, les perspectives de cara als pròxims anys són positives», ha apuntat la regidora de Turisme. «Del 2015 al 2019 hem viscut un període de recuperació i reconstrucció del turisme després de la crisi. Ara toca decidir cap on volem anar, quin model volem per als pròxims anys i implementar-lo», precisa.

Débora Marí remarca que «el creixement en nombre de visitants de València, els quals demanden oferta més enllà de la ciutat, és una gran oportunitat per a nosaltres que, com a destinació turística madura, hem d’aprofitar per tal de créixer i afrontar la desestacionalització. Per aconseguir-ho, cal el compromís ferm del sector i el que estem percebent és que hi ha una ferma voluntat de treballar colze a colze per tal d’obrir noves perspectives per al turisme de Cullera».

A més, Cullera presentarà al sector turístic les accions promocionals que portarà a terme de cara a l’any 2020.