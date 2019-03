Cullera dissenya una programació teatral per a tot l’any

Print This Post

La localitat s’estrena en el Circuit Teatral Valencià i incorpora noves iniciatives com ara el Café Teatre

Cullera ja compta amb programació teatral pràcticament totes les setmanes de l’any. La localitat ha dissenyat una completa programació d’arts escèniques perquè els amants d’este art gaudisquen de funcions pensades per a cobrir els gustos i demandes de tots els públics.

A les iniciatives ja posades en marxa durant els últims tres anys, com ara la Mostra de Teatre Cullera a Escena, el concurs de teatre i el de sainets de les falles, se suma ara la incorporació del municipi al Circuit Teatral Valencià i l’activació del programa de Café Teatre.

D’esta manera, la regidoria de Cultura dirigida per Sílvia Roca consolida el seu projecte de dotar a la ciutat d’una programació anual estable de teatre, propiciant que tant companyies professionals com amateurs compten amb un escenari per a desenvolupar la seua activitat cultural.

«El teatre fa pensar, desenvolupa la nostra capacitat crítica, ens fa sentir i ser més sensibles i empàtics i, a més, representa un sector econòmic que genera riquesa. Havia de tindre un espai destacat en la programació cultural del nostre municipi i crec que ho hem aconseguit», ha assenyalat Roca.

En els últims anys Cullera ha vist la recuperació d’iniciatives com ara la Mostra de Teatre Cullera a Escena. S’ha consolidat el Concurs de Teatre Faller i a això s’han sumat totes les activitats teatrals que han sorgit de la ciutadania o d’entitats i que han tingut el suport del consistori.

Enguany Cullera ha passat a formar part del Circuit Teatral Valencià, una xarxa que promociona i subvenciona les representacions teatrals professionals. Una altra de les novetats ha sigut la recuperació del Café Teatre, una iniciativa que situa a l’espectador en un ambient purament teatral, gaudint de la representació des del mateix escenari. El Café Teatre s’està celebrant en la localitat des de febrer passat amb grans èxits d’assistència.

En eixe sentit, Roca assegura que «hem treballat per recuperar la tradició teatral i en 2019 gaudirem d’una programació encara major i més estable. Des de l’ajuntament ens esforcem per dinamitzar l’oferta cultural i teatral local».

Precisament, Cullera va celebrar diumenge passat el Dia Mundial del Teatre amb la lectura d’un manifest internacional en defensa de les arts escèniques prèviament a la representació de ‘El crèdit’, la primera obra del Circuit.

Les entrades de les funcions poden adquirir-se tant a la Casa de la Cultura com en el portal www.agendacullera.com.