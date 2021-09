Cullera dóna la benvinguda a un nou curs escolar

Connect on Linked in

Per segon any consecutiu la “tornada al col.le” està marcada per la pandemia

El curs escolar ha començat a Cullera amb normalitat. Al voltant de 3.240 estudiants han tornat a les aules amb tel 100% de presencialitat i amb les mesures de seguretat pertinents.

Per nivells són: 105 xiquets i xiquetes de l´escoleta, 1.650 d´infantil i primaria i 1.485 estudiants d´ESO, batxillerat i cicles formatius.





Es tracta del tercer any escolar marcat per la pandèmia encara que aquesta vegada amb el professorat i amb gran part de l’alumnat major de 12 anys, ja vacunats.



Per a aquest curs es mantenen algunes de les mesures implantades l’any passat per a evitar la propagació del Covid-19. És el cas de l’ús obligatori de màscares des de primer de primària, els grups bambolla en infantil i primària, i la distància interpersonal, entre altres.



“La comunitat educativa, des dels docents, passant pel personal administratiu, de neteja, l’alumnat, fins als pares, han fet un gran esforç perquè comence un nou curs amb la màxima normalitat possible en aquestes circumstàncies; és moment d’agrair-li-ho i de posar-ho en valor”, ha assegurat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.



L’Ajuntament, per part seua, ha mantingut les mateixes mesures que el passat curs quant a neteja, manteniment i dessinfecció . “Estem a la disposició de tots els centres educatius del municipi per al que necessiten amb l’únic objectiu que tot isca bé”, ha transmés l’alcalde.