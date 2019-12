Cullera dóna veu i vot als seus xiquets i xiquetes amb la creació del primer consell municipal de la infància i l’adolescència

Connect on Linked in

El consistori escoltarà les seues preocupacions i recollirà les propostes d’estos per fer una ciutat més integradora

L’Ajuntament de Cullera ha constituït aquest matí el que és el primer Consell Municipal de Participació de la Infància i l’Adolescència. Este organisme pretén donar veu i vot als xiquets i xiquetes i joves en els temes que més els afecten i importen.

La sessió constitutiva s’ha celebrat en el saló de plens de l’Ajuntament i ha estat presidida per l’alcalde Jordi Mayor acompanyat de la regidora de Serveis Socials, Francesca Ortiz, qui també serà la presidenta d’este consell. L’objectiu, tal com ha assenyalat Mayor, és «saber quines necessitats tenen» i «buscar accions concretes que milloren la vida dels xiquets i xiquetes».

L’actual consell municipal està constituït pels xiquets i xiquetes escollits pels seus companys de tots els centres educatius de la localitat, pels representants adults dels centres escolars, pels tècnics municipals de serveis socials, per regidors de la corporació municipal i per portaveus de tots els grups polítics. És per això, que la màxima autoritat local també ha volgut donar l’enhorabona als escollits pels seus companys i animar-los a treballar de valent perquè van a ser «la veu de tots els xiquets i xiquetes de Cullera».

Amb la creació d’este òrgan municipal els xiquets i xiquetes coneixeran i posar en pràctica els drets que tenen com a infants i plantejar els temes que més els interessen. L’alcalde ha reiterat en diverses ocasions que «és fonamental escoltar als xiquets i xiquetes per saber què pensen i què volen per a la seua ciutat».

Els xiquets i joves, mitjançant un treball de comunicació dins dels centres escolars amb els seus companys, traslladaran en este organisme quines són les seues preocupacions i necessitats no sols d’oci, sinó també quan a instal·lacions i infraestructures, educació o d’altres temes. Així, amb esta implicació els xiquets formaran part de les decisions que es prenen al municipi.

La constitució d’este també ha suposat l’aprovació de l’organització i reglament del mateix aprovat pel ple municipal ordinari del mes de novembre. Així, este organisme celebrarà les seues sessions plenàries dues vegades a l’any, com a mínim, amb totes les persones que el conformen. També es realitzaran reunions de treball cada dos mesos. La propera sessió serà el pròxim 17 de desembre.

La creació d’este órgan forma part de l’aposta municipal per impulsar polítiques públiques que fomenten la participació i implicació de tota la ciutadania, des dels més menuts fins als més majors.

Cullera ‘Ciutat Amiga de la Infància’

Amb la creació i constitució d’un Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència i el seu reglament, amb la posada en marxa de cara al proper any d’un Pla local pels drets de la infància i l’adolescència, i amb el treball incansable que es fa des des Serveis Socials per implicar i involucrar als més joves en valors com la solidaritat, la integració o la solidaritat, Cullera opta a ser reconeguda per Unicef com a ‘Ciutat Amiga de la Infància’.