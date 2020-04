Cullera donarà una ajuda de 100 euros per plaça hotelera

Connect on Linked in

El govern local inclou al sector de l’allotjament en el pla de rescat de

l’economia local després del tancament forçós per la crisi sanitària CULLERA. 06-04-2020. El pla Recupera’t d’impuls de l’economia local llançat per l’Ajuntament de Cullera per a fer front a l’efecte de l’actual crisi sanitària inclou una ajuda de 100 euros per plaça hotelera.



D’esta forma, el consistori és el primer d’Espanya a articular un programa específic per a ‘rescatar’ un dels sectors més afectats pel tancament forçós al qual s’ha vist abocat per la Covid-19. Hotels, aparthotels, hostals i pensions podran optar a esta subvenció.

Les pèrdues en el sector hoteler són destacables, ja que el confinament ha coincidit amb un dels períodes més propicis per a la facturació d’estes empreses: la Setmana Santa.



Prèviament, la cancel·lació de les falles també afectà uns establiments que viuen el seu

pitjor moment.

«Som conscients de les grans dificultats per les quals travessa el sector de l’allotjament per això hem inclòs una partida econòmica en el nostre pla de rescat per a pal·liar en la mesura que siga possible els efectes de facturació zero que registraran estes empreses turístiques mentre dure la situació actual», ha assenyalat hui l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

«El consistori no pot quedar impassible davant un sector que per primera vegada en la seua història tindrà una ocupació del 0 % i que és un pilar fonamental de la nostra economia», ha comentat el primer edil.

«Ajudar al sector turístic és una de les nostres grans prioritats. Per això, a més del pla de rescat impulsarem encara més la promoció de la marca turística de manera que Cullera es posicione com una de les destinacions de referència en el mercat nacional», ha detallat la màxima autoritat local.

L’Ajuntament de Cullera treballa ja amb la mirada posada en el dia després de la Covid-19 i en la nova realitat socioeconòmica que es derivarà dels efectes de la pandèmia. El govern de Cullera i els agents socials acordaren el divendres un ampli paquet de mesures dotat amb més d’1,7 milions d’euros.

El denominat programa Recupera’t es basa en tres grans eixos. El primer d’ells està focalitzat a contribuir al manteniment de l’activitat econòmica de les empreses que ara s’han vist forçades a tancar. El segon, va dirigit al creació d’ocupació, mentre que el tercer se centra en el reforç de les polítiques socials per a garantir els drets bàsics de la ciutadania.