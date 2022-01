Cullera duplica el recorregut de la cavalcada per a evitar aglomeracions

Connect on Linked in

L’itinerari canvia i s’iniciarà al Raval de Sant Agustí i finalitzarà en l’Oasi sense concentració final

Tots els participants en la desfilada es realitzaran un test d’antígens abans de l’inici

Cullera es prepara per a rebre als Reis Mags d’Orient amb més seguretat sanitària que mai enfront de la pandèmia de la Covid-19. L’Ajuntament ha decidit duplicar el recorregut de la Cavalcada d’enguany i suprimir la concentració final per a evitar així aglomeracions.

A més, tots els 200 participants en la desfilada reial hauran de sotmetre’s a un test d’antígens, tal com ha confirmat la regidora de Festes i Sanitat, Susi Melià.

«La intenció del consistori és que la cavalcada arribe a tots els menuts amb la màxima seguretat possible. Per això hem ampliat l’itinerari previst inicialment. A més de visitar tots els barris de Cullera, evitarem que es produïsquen aglomeracions innecessàries. Per eixe mateix motiu no es realitzarà enguany la concentració final com es feia tradicionalment», ha ressenyat Melià.

La cavalcada donarà inici en el barri del Raval de Sant Agustí on enfilarà el carrer València, des d’on recorrerà un itinerari ampli, pel carrer Cervantes, rambla de Sant Isidre, carrer la Bega, Rei en Jaume, avinguda del Port, Pare Antonio Berenguer, País Valencià, Ateneu Musical, plaça de la Llibertat, el carrer del Vall, la plaça Andrés Piles, 25 d’Abril, Caminàs, Pintor Ferrer Cabrera, Avda. Blasco Ibáñez fins a arribar a l’Oasi on se li posarà el punt final.

Màgia

La regidoria de Festes ha preparat un muntatge ple de màgia, llum i un colorit especial per a gaudi dels més xicotets. Un aparador de música i color en el qual els personatges més coneguts del món de la fantasia d’ahir i de hui mostraran als xicotets la il·lusió de la nit més màgica de l’any, omplint els carrers de llum i colorit.

Banderers, grups de percussió, grup d’animació amb el grup Raya i dos dels seus ultradragons, PjMasks, ballarins, cavallistes, regals, Olaf, Blancaneu, la Bella i la Bèstia, la Ventafocs, focs i malabars, Vaiana, ambients especials d’una mar daurada o el mateix oceà Pacífic Sud. I com a punt final la presència de Ses Majestats, Melcior, Gaspar i Baltasar amb les seues animacions corresponents.

Segura

Els organitzadors insistixen que se seguisquen les recomanacions sanitàries per a entre tots poder parar la propagació del virus. Es recorda l’ús obligatori de la màscara i la necessitat de guardar la distància de seguretat sanitària.