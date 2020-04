Cullera elabora un pla per a garantir platges segures a l’estiu

Connect on Linked in

L’ajuntament presenta al sector un conjunt d’accions i l’estratègia de promoció per a reactivar el turisme



L’Ajuntament de Cullera elabora un pla per a garantir que la ciutat serà una destinació turística segura este estiu. Així ho ha traslladat hui al matí la regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Débora Marí, en una reunió mantinguda amb el sector en la qual el consistori ha donat a conéixer les línies mestres de la seua actuació de cara a reactivar el principal sector econòmic de la ciutat.



«Estem preparats per a rebre es turistes des del minut zero en què el Govern d’Espanya autoritze de nou la mobilitat», ha assenyalat Marí al final de la trobada virtual amb representants del sector turístic i econòmic de la ciutat, una reunió que l’edil cullerenca ha qualificat de «positiva».



Tant el sector com l’ajuntament «remem en la mateixa direcció i estem convençuts que els passos que estem donant són els adequats per a posicionar a Cullera com un de les destinacions turístiques de referència este estiu», ha apuntat la regidora de Promoció Econòmica i Turisme.



La responsable de la política turística municipal ha posat en relleu que «la vida serà progressivament més normal, però tal vegada este estiu encara no puguem fer plans sense cap tipus de restricció pel que Cullera pot oferir plans pròxims que transmeten seguretat i confiança al visitant».



Optimisme



En eixe sentit Marí s’ha mostrat «optimista», ja que al seu parer Cullera compta amb «grans fortaleses per a erigir-se en una de les destinacions favorites dels valencians i dels espanyols de cara a l’estiu». «Per la proximitat, perquè disposem de tot allò que la gent vol fer ara i no pot —anar a la platja, prendre alguna cosa en una terrassa, passejar a l’aire lliure per la naturalesa— i també per la nostra àmplia oferta d’allotjaments basada en un parc d’apartaments turístics líder a la província de València», ha subratllat.



Cullera tampoc renúncia en una fase més avançada a la possibilitat del turista internacional, especialment el procedent del sud de França i que en els últims anys ha tornat a la capital turística de la Ribera erigint-se en un dels principals visitants.



Concretament, el govern local treballa en estos moments en el programa ‘Cullera cuida de tu’ en el qual engloba totes les accions preventives i de seguretat per a garantir que la localitat siga una destinació segura.



Este programa contempla des de mesures per a l’ús de les platges en el marc de la nova normalitat fins a altres dirigides a l’hostaleria per a facilitar l’obertura i ús dels locals com per exemple la redimensió de les terrasses.



A més, s’integren altres mesures com la desinfecció de carrers i infraestructures o plans de sensibilització i conscienciació ciutadana sobre les noves mesures sanitàries que cal adoptar per a mantindre a ratlla el virus.



Les coses senzilles



D’altra banda, Cullera inicia des d’ara una potent campanya de promoció de la destinació en mitjans online i offline per a potenciar els seus valors de marca en un moment com l’actual.



Sota l’eslògan ‘Cullera, un estiu com els d’abans’, es pretén potenciar «les coses senzilles, allò que anhelem ara mateix, «gaudir d’eixes xicotetes coses que ara ens hem adonat que són el que realment importa», ha relatat Marí.



Els plans que desenvolupa el consistori comptaran amb les aportacions dels diferents sectors —comercie, allotjament, hostaleria, activitats nàutiques, etc.— i seran «flexibles i s’adaptaran a les noves realitats que anem trobant pas a pas», ha conclòs Marí.