Cullera encén l’enllumenat del Pont de Pedra en homenatge a les víctimes de la COVID-19

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La infraestructura s’il·lumina de verd simbolitzant el color de l’esperança per trobar una cura o tractament per a la malaltia

L’Ajuntament de Cullera ha encés per primera vegada en la seua història les llums del Pont de Pedra en un acte de dol i en homenatge a les víctimes de la COVID-19. El pont s’ha il·luminat de verd i lluirà estos colors durant la durada del dol oficial decretat pel Govern simbolitzant, amb este color, l’esperança per trobar una cura o tractament per a la malaltia.

El consistori dedicà anit esta encesa oficial de les llums del Pont de Pedra amb motiu de l’inici del dol oficial a tot Espanya, i al que també s’ha sumat Cullera, i en memòria de les persones que han perdut la vida a causa de la pandèmia.

Després d’una profunda rehabilitació en esta infraestructura que sofria les conseqüències d’anys d’abandó i falta de manteniment, s’ha instal·lat un sistema d’il·luminació canviant mitjançant el qual es permet seleccionar entre diverses tonalitats de colors per a adaptar la seua lluminària en funció a les necessitats de cada moment.

Es tracta d’unes llums ornamentals que s’utilitzaran per a reivindicar dies marcats al calendari, commemorar fets, sumar-nos a causes socials o esdeveniments puntuals. La idea de l’Ajuntament ha estat convertir el pont en un espai reivindicatiu que amb motiu de jornades significatives s’il·lumine amb els colors representatius de cada causa.

Precisament, l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha manifestat que «l’encesa de la il·luminació del Pont de Pedra és un acte emotiu que representa l’homenatge de tot el poble de Cullera a totes les víctimes de la COVID-19, un record a les vides truncades, a les famílies desfetes i als compatriotes que mai oblidarem».

En la línia de la declaració institucional aprovada per totes les forces polítiques de l’Ajuntament de Cullera, Mayor ha demanat que l’actual situació servisca per reflexionar sobre el reforçament de l’estat de benestar, dels drets socials i del sistema sanitari.

Acompanyant a l’alcalde en este acte d’homenatge han estat els membres de la Corporació municipal i representants de les Forces i Cosses de Seguretat i del món sanitari.