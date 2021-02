Cullera engega una nova campanya dirigida a la responsabilitat de les persones propietàries de mascotes

‘Saps què és? Utilitza-ho’, tal com s’anomena la iniciativa, pretén conscienciar sobre la necessitat de mantindre una ciutat neta i en responsabilitat i harmonia amb la tinença d’animals

El consistori sancionarà a les persones que no retiren ni netegen les defecacions en la via pública

L’Ajuntament de Cullera ha engegat una campanya informativa per tal de mantindre una ciutat neta d’excrements d’animals. En esta, el consistori fa incís en l’obligatorietat de recollir tant les deposicions sòlides dels gossos com de netejar amb aigua i sabó o vinagre la seua orina.



La regidora de Benestar Animal, Marta Tur, ha explicat que “és responsabilitat de totes les persones tindre la ciutat neta i incorporar hàbits cívics tan bàsics com recollir les defecacions dels gossos i tirar-les al fem o netejar l’orina”.



La campanya pretén conscienciar sobre la recollida d’excrements i informar sobre l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana amb Animals de Companyia aprovada el passat mes de maig.



Tal com recull esta, és obligatori la neteja immediata dels excrements sòlids mitjançant la recollida en bosses de plàstic, tancar la bossa i dipositar-la en papereres o contenidors de residus urbans.



Per altra banda, en el cas de les miccions els animals hauran de ser conduïts a la calçada al costat de les reixes del clavegueram, als escocells dels arbres o als llocs expressament destinats pels serveis municipals per a això. A més, remarca que està prohibit fer-ho en edificacions, vehicles, fanals o mobiliari urbà.



Tal com ha manifestat l’edil Tur “hem de fer les coses bé i sense excuses dels propietaris”. La responsable de la política de benestar animal a la ciutat també ha informat que “l’incompliment de les obligacions de neteja d’excrements tant sòlids com líquids tindran multes de fins a 600 euros”.



Per això, durant les darreres setmanes s’han instal·lat un total de 35 mupis arreu de tot el municipi amb diversa cartelleria amb l’objectiu de conscienciar a la població i explicar la campanya, que es potenciarà en els pròxims dies a través dels distints canals de xarxes socials de l’Ajuntament de Cullera.



Cal assenyalar que recentment el consistori ja va facilitar un ‘kit’ de neteja per als 1.000 primers gossos inscrits en el cens municipal d’animals de companyia. Este pack contenia una bossa amb un recipient en forma d’os amb bosses per a la recollida d’excrements i una botelleta per a portar l’aigua amb sabó o vinagre.



La regidora Tur ha destacat que “a Cullera som una ciutat amiga dels animals però hem d’apel·lar a la convivència i al civisme pel benestar de totes i tots i a respectar els entorns públics”.