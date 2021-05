Cullera entra a formar part de la gran marca gastronòmica nacional ‘Saborea España’

La ciutat se suma a les destinacions turístiques de la primera plataforma nacional que potencia el turisme i la gastronomia a Espanya

Jordi Mayor destaca que Cullera entra en força en un club selecte de les millors destinacions gastronòmiques del país

“La millor forma de conéixer una ciutat i el seu entorn és assaborint la seua gastronomia, els seus productes de proximitat vinculats al territori i endinsar-se en les receptes populars, tradicionals i innovadores de les seues cuines”. Són paraules de l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, després d’adherir-se la ciutat este matí en FITUR 2021 a la xarxa de destinacions gastronòmiques ‘Saborea España’, la plataforma que potencia el turisme i la gastronomia del país.



Cullera amb esta adhesió es converteix en la segona ciutat de la província, després de la ciutat de València, en entrar en esta club gastronòmic selecte i, a més, ho ha fet per unanimitat de totes les ciutats que conformen la xarxa. Això suposa una punta de llança per als restauradors de Cullera, que “ara més que mai necessiten d’eixe valor i reconeixement perquè el visitant sàpiga que Cullera forma part d’una marca que ens va permetre impulsar-nos en el panorama nacional i internacional i enriquir la nostra destinació”, defensa Mayor.



De fet, Mayor ha destacat l’aposta cullerenca per transformar els productes gastronòmics en experiències turístiques autèntiques i singulars perquè “al final una de les coses amb les que més et quedes i per les quals et planteges repetir un viatge és pel menjar. I a Cullera la gastronomia és l’ingredient complementari que fa que l’experiència turística siga completa”, al mateix temps que ha afegit que “és la forma que ens ajuda a desestacionalitzar el turisme durant tot l’any i que tinguem constantment gent que pensa en Cullera per passar el seu temps lliure”.

En l’acte han estat a més del primer edil i la regidora de Turisme, Débora Marí, el president de Saborea España, Adolfo Múñoz, la presidenta de l’Asociación Española de Destinos Para la Promoción del Turismo Gastronómico, Ana Redondo, a més del president del Club de Producto Artesano del Arroz, José Palacios i Juan Femenia, president de l’Associació d’Hostalers de Cullera.



En paraules del president de Saborea España, entrar en esta marca significa “sabor de lloc, sabor de Cullera. Que som el que fem des dels productors, agricultors, pescadors, del nostre territori i on elaborem productes d’alta qualitat”. En la mateixa línia, Ana Redondo ha especificat que “Cullera té una senya d’identitat molt forta en l’arròs i en productes gastronòmics específics i això suposa un gran salt qualitatiu per a l’oferta turística”.



L’entrada a este grup selecte de destinacions turístic-gastronòmiques comporta potenciar la promoció i comercialització de manera més ambiciosa i innovadora, identificant i captant nous mercats. Esta incorporació a “Saborea España” coincideix pocs dies després d’haver-se adherit també a la nova marca gastroturística de la Comunitat Valenciana ‘L’Exquisit Mediterrani, amb la qual cosa Cullera seguix impulsant la seua cultura gastronòmica vinculada al turisme, on la qualitat i bon fer d’altres sectors locals com l’agricultura, la pesca o la restauració juguen un paper fonamental.

I es que la capital turística de la Ribera, i un dels destins per excel·lència de la costa mediterrània, també ha aprofitat l’ocasió en esta fira internacional del sector turístic per presentar un dels seus atractius estrella: la gastronomia de l’arròs.

Saborea España



Està plataforma està composada per l’Hostaleria d’Espanya, la Federació d’associacions de cuiners i reposteros d’Espanya (FACYRE), l’Organització Europea de Cuiners (Euro-Tocs), l’Associació Espanyola de destins per a la promoció del turisme gastronòmic i Paradores de Turisme, i compta amb el suport institucional de Turespaña (Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme).

El treball en xarxa dels cinc socis ha permés el naixement de Saborea España amb un objectiu comú: transformar els productes gastronòmics en experiències turístiques de gran valor, úniques i especialitzades. Una manera diferent de conéixer Espanya, una forma especial d’assaborir cada viatge que va més enllà del turisme gastronòmic.