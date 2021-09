Cullera entra en la “nova normalitat”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Segons els últimes xifres aportades per Salut Pública, el nivell de risc de contagi de COVID19 en la localitat és zero

Després d’uns mesos complicats, Cullera ha entrat en la fase de “nova normalitat”. Els dades aportades hui per Salut Pública indiquen l’existència de zinc casos en els últims 14 dies i una taxa d’incidència acumulada de 23´03 per cada 100.000 habitants. Uneixes xifres que situen en zero el nivell de risc de contagi de COVID19 en la localitat.

Dónes d’el mes de maig passat el municipi no registrava uneixes xifres tan baixes, ja que durant els mesos de juliol i agost és van produir pics alts de contagis que van fer empitjorar la situació soci-sanitària.



Sens dubte la vacunació ha sigut el principal actiu per a fer front a aquest virus i perquè l’evolució haja sigut tan positiva en els últimes setmanes. Calç assenyalar a més que en aquests moments pràcticament tota la població de Cullera major de 12 anys està immunitzada.

“És un èxit col·lectiu mèrit de la ciutadania, pel seu compromís i la seua responsabilitat; i sobretot dels professionals del sistema nacional de salut que estan demostrant una fortalesa encomiable”, ha destacat l’alcalde Jordi Mayor.

Precisament la setmana vinent, aquelles persones de Cullera que encara no s’han vacunat poden acudir sense cita prèvia el dilluns 27 i dimarts 28, tant al matí com a la vesprada, al centre de vacunació situat en el Va salar Multiusos del municipi.