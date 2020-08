Cullera equipa l’exterior dels centres de salut amb tendals i bancs

Print This Post

La instal·lació permet atenuar l’exposició directa al sol i dotar de major comoditat l’espera



L’Ajuntament de Cullera ha executat unes millores en les instal·lacions dels centres de salut de l’Avinguda-Diagonal del País Valencià i del Raval per tal d’adequar-los als nous protocols de la Covid-19 fent més còmoda l’espera dels ciutadans.

El consistori, conscient de les cues que es formen a les portes dels centres de salut degut al triatge d’admissió que ralentitza l’entrada i a la distància de seguretat entre persones, ha instal·lat uns tendals mecànics en les façanes d’ambdós centres i també uns bancs.

Tal com ha assenyalat la regidora de Sanitat, Susi Meliá, «detectarem l’inconvenient de les cues i per això hem instal·lat tendals i banquets per pal·liar la calor i l’exposició directa al sol i també perquè els usuaris puguen seure i fer l’espera més còmoda».

A més, durant estes setmanes també s’estan facilitant botelletes d’aigua per tal d’evitar possibles colps de calor.

Assistència telefònica

La regidora Meliá també ha explicat que l’ajuntament ha facilitat un nou telèfon, 618 272 762, als centres de salut amb l’objectiu de respondre a l’alta demanda d’informació i agilitzar l’atenció als pacients, a cites prèvies i per a consultes.

El telèfon, que ja porta unes setmanes operatiu i té un horari de dilluns a divendres de 10 a 14 hores, «ha duplicat les cridades entrants rebudes i ha aconseguit descongestionar les cridades que tenien les línies habituals dels centres de salut», informa la responsable de la política sanitària cullerenca.

«Tot i que la competència és de la Conselleria de Sanitat, des de l’Ajuntament de Cullera som conscients del canvi que necessitem en l’atenció primària degut al nou escenari que ens ha marcat la pandèmia i per això estem ficant tot el nostre esforç i ajuda perquè els ciutadans puguen tindre la millor atenció possible», assegura Meliá.