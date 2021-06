Cullera es blinda per a Sant Joan

Connect on Linked in

L’Ajuntament coordina una Junta Local de Seguretat amb motiu del tancament de les platges eixa nit per precaució i per evitar aglomeracions

L’Ajuntament de Cullera reforçarà amb un operatiu especial de vigilància el protocol de seguretat per a la no celebració de la Nit de Sant Joan a les seues platges, una festivitat per a la qual el consistori ja anuncià la setmana passada que tancava els quasi 15 quilòmetres d’arenals per prevenció sociosanitària.

De fet, este mateix matí l’alcalde Jordi Mayor ha presidit una Junta Local de Seguretat junt amb el regidor de Platges, Salva Tortajada, la regidora de Policia Local, Maria José Terrades, la Delegació del Govern, la Policia Local i la Guàrdia Civil per coordinar este dispositiu.

“Tanquem les platges per prudència i prevenció, i per això reforcem el dispositiu de vigilància policial per evitar aglomeracions i botellots sobretot en els punts més sensibles”, segons ha explicat Mayor.

El primer edil ha reafirmat que confia amb la responsabilitat de la gent jove que ha estat exemplar durant tota la pandèmia i espera que ho seguisquen demostant com fins ara. “No és moment de botellots, no hem de perdre per una nit tot el que hem guanyat en els últims mesos per tindre l’estiu que volem”, detalla l’alcalde.

Una vegada finalitzat el servei de salvament i socorrisme, a les 19.30 hores, serà quan els cossos de seguretat tancaran les platges del municipi i estarà prohibida l’entrada.