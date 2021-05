Cullera es confirma com a tercer destí de la Comunitat amb més banderes blaves

Connect on Linked in

La ciutat revalida les sis banderes blaves per la qualitat de les seues aigües i serveis a les platges de Sant Antoni, Dosser, Racó, Far, Olivos i Cap Blanc

La millor infraestructura turística de Cullera, les platges, han tornat a rebre la màxima distinció per la qualitat de les aigües i serveis que s’ofereixen. Amb sis banderes blaves, la capital turística de la Ribera confirma els nivells d’excel·lència a les seues platges fins al punt de situar-se tercera a la Comunitat Valenciana pel que fa al nombre d’estos reconeixements i segona de la província, sols després de la ciutat de València.

Sant Antoni, El Dosser, El Racó, El Far, Los Olivos i Cap Blanc són les platges cullerenques que revaliden este guardó. Un distintiu que reconeix, a banda de la qualitat i excel·lència de les aigües, serveis com salvament i socorrisme, l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, la neteja, instal·lacions i equipaments de la platja (banys, papereres, torres de vigilància, passarel·les, etc.) o la protecció del litoral i conscienciació ambiental, entre altres.

L’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, s’ha mostrat “content i satisfet” amb estos reconeixements “després d’un any en que hem hagut de fer molts esforços tant les administracions com la ciutadania per la pandèmia que vivim i per episodis que damnificaren la nostra costa com el temporal Filomena”.

Per a la màxima autoritat local “en ciutats turístiques com la nostra és necessari mantindre any rere any les nostres platges en un estat perfecte, i ara més que mai perquè ens servisca com un al·licient més per impulsar l’economia al nostre municipi de cara a l’estiu”.

Cullera compta amb vora 15 quilòmetres de platja i gran part d’elles compten amb este segell de qualitat. No obstant això, Mayor ha destacat que “pensem que encara podem obtindre més, i seguirem treballant perquè el nostre aparador turístic cada vegada siga millor”.

Més seguretat i accessibilitat

Precisament, l’Ajuntament de Cullera ha ampliat el servei de salvament i socorrisme durant els caps de setmana de maig en les platges més concorregudes, com Sant Antoni i Racó, de cara a esta època prèvia a l’estiu on la ciutat ja comença a viure millor oratge i més presència de banyistes.

A més, en juny també es posarà actiu el bany assistit en les seues platges accessibles.