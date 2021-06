Cullera és de bandera blava

Connect on Linked in

La capital turística de la Ribera rep les banderes que onejaran este estiu els seus arenals

És la tercera destinació de la Comunitat Valenciana amb més reconeixements per la qualitat de les seues aigües i serveis

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, i el regidor de Platges, Salva Tortajada, han recollit este matí les sis banderes blaves que acrediten les platges de la capital turística de la Ribera entre les millors de la Comunitat Valenciana. A l’acte, desenvolupat a l’Oceanogràfic de València, ambdós autoritats locals han destacat “l’estat de revista de les nostres platges”.

Precisament, Mayor ha expressat que, després de la ciutat de València, “som la ciutat turística de la província on onejaran més banderes blaves en les platges. I això és sinònim d’excel·lència, de qualitat de les aigües, de l’estat dels arenals, dels serveis que prestem i de fer-ho tot amb una mirada de respecte cap al medi ambient”.

De fet, “millorar la nostra infraestructura turística per excel·lència és un dels principals pilars per caminar cap a la recuperació econòmica i la promoció de la ciutat”, ha afegit el primer edil.

En esta línia, l’edil Tortajada ha reafirmat l’ambició del municipi per “anar a més” amb la intenció d’ampliar-les en els pròxims anys perquè “açò confirma que tenim unes platges més que preparades perquè la ciutadania i la gent que ens visita puga disfrutar-les en òptimes condicions”.

Sant Antoni, El Dosser, El Racó, El Far, Los Olivos i Cap Blanc són les platges cullerenques que revaliden este guardó que situa a la ciutat en el top3 de la Comunitat Valenciana. Un distintiu que reconeix, a banda de la qualitat i excel·lència de les aigües, serveis com salvament i socorrisme, l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, la neteja, instal·lacions i equipaments de la platja (banys, papereres, torres de vigilància, passarel·les, etc.) o la protecció del litoral i conscienciació ambiental, entre altres.