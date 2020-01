Cullera és el quart municipi d’Espanya que més invertix en serveis socials

Connect on Linked in

El municipi, per segon any consecutiu, és el primer de tota la Comunitat Valenciana i incrementa un 18 % la despesa per persona respecte al 2017

Cullera reafirma el seu compromís per posar a les persones en el centre de les seues polítiques. La capital turística de la Ribera és el quart municipi d’Espanya i el primer de la Comunitat Valenciana que més invertix en serveis socials.

Així ho assenyalen les dades oficials del Ministeri d’Hisenda sobre la liquidació del pressupost de les entitats locals de més de 20.000 habitants.

Concretament, Cullera gasta una mitjana de 240,90 euros per habitant segons les dades recollides durant l’exercici del 2018. Açò, suposa un increment del 18 % per persona respecte al 2017, passant d’un total de 4,5 milions d’euros a 5,3 milions d’euros del seu pressupost anual dedicat a accions socials.

D’acord amb les xifres ministerials, la ciutat riberenca supera a tots els municipis de la Comunitat Valenciana per segon any consecutiu. A més es consolida com un referent nacional a nivell de mesures socials, ja que ha passat de ser el sisé municipi d’Espanya amb major inversió social a ser el quart. Solament es veu superada per la ciutat de Melilla, i per les localitats basques de Santurtzi i Arrasate.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha assenyalat que «estes xifres reafirmen quina és la nostra màxima prioritat: garantir els drets socials bàsics per a totes les persones». La màxima autoritat local ha insistit en que «sols amb estos esforços podrem progressar cap a una societat més justa i igualitària per a totes i tots».

Referent en mesures socials

Cullera ha implementat un seguit d’actuacions al llarg dels últims anys per tal de fer front i lluitar contra la crisis social que es va generar com a conseqüència de les polítiques d’austeritat. La regidora al capdavant dels Serveis Socials, Francesca Ortiz, ha manifestat que «els ajuntaments coneixem quines són les necessitats dels nostres veïns i veïnes, i per això apostem per una atenció local i de proximitat de qualitat».

En esta línia, l’edil ha explicat que «Cullera compta amb un gran equip per a l’atenció a la dependència, l’assistència a domicili i a les víctimes de la violència masclista i diverses ajudes d’emegència social».

Tal és l’interés local en mesures socials i el seu reconeixement, tant a nivell autonòmic com nacional, que Cullera va acollir el passat mes de novembre les Jornades de Coordinació d’Atenció Primària davant de la Llei de Serveis Socials Inclusius organitzades per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.