Cullera es promociona davant 15.000 professionals del viatges de negocis i congressos

La capital turística de la Ribera participa per primera vegada en la fira IBTM Worl de Barcelona

Cullera es llança pel turista de negocis i congressos. La capital turística de la Ribera participa per primera vegada en la fira IBTM World de Barcelona amb l’estand de la Comunitat Valenciana, la quarta destinació nacional en viatges de congressos, fires i convencions amb un 1,7 milions de turistes anuals en 2019.



D’esta manera la localitat es promociona com a destí per al turisme de reunions i congressos de la Comunitat Valenciana en un dels majors certàmens de trobada del sector MICE a nivell nacional i internacional, una trobada la de la capital catalana que reuneix més de 15.000 professionals de la indústria de viatges de negocis, congressos i incentius.



Des d’este dimarts i fins dijous que ve, 2 de desembre, Visit Cullera participarà en esta fira líder en turisme de congressos en un estand en el qual es donen cabuda a un total de 17 coexpositores, entre marques turístiques, associacions vinculades al sector i els ‘Oficina de congressos’ de la Comunitat Valenciana (València, Cullera Benidorm, Elx, Alacant i Gandia).



Cal destacar que durant estos tres dies de celebració del certamen estan previstes més de 200 cites amb professionals del segment MICE, tant nacionals com internacionals, entre els quals s’inclouen agències de viatge, operadors turístics, centres de congressos, cadenes hoteleres i organitzadors d’esdeveniments internacionals.



L’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha assenyalat la importància d’este segment del mercat per a desestacionalizar el turisme. No en va, les xifres prèvies a la pandèmia, situen a la Comunitat Valenciana com la quarta destinació nacional en viatges de congressos, fires i convencions amb un 1,7 milions de turistes anuals en 2019, any en què la demanda estrangera estava en el màxim de la sèrie. Així mateix, entre 2016 i 2019 el turisme internacional es va incrementar prop d’un 60% en la Comunitat Valenciana.





El turisme de negocis és un dels segments que més s’ha vist afectat per les restriccions de la mobilitat ocasionades per la COVID-19, però que ja comença a mostrar símptomes de recuperació. De fet, en el primer trimestre de 2021, el segment de reunions s’ha incrementat prop d’un 70% interanual en la Comunitat Valenciana.