Cullera es reivindica com la capital gastronòmica de l’arròs

A les portes d’un estiu clau per a la recuperació del sector turístic, Cullera es prepara decidida a afermar el seu lideratge i ha fet hui un pas en ferm per a reivindicar-se com un dels destins vacacionals de referència de la Comunitat Valenciana no sols per la seua tradicional oferta de sol i platja sinó ara també com a punta de llança d’un puixant turisme gastronòmic que no entén d’estacionalitat.

L’acte, presentat per la cullerenca Aurora Alonso, ha comptat amb l’elaboració de dos arrossos en directe per part de dos xefs locals Joan Almudéver i Francisco Alapont, mostra de la tradició, fusió i varietat que ara mateix ofereix la gastronomia local, que es reflecteix en aquesta nova marca que “vol visibilitzar a Cullera com a bressol d’una gastronomia extraordinària basada en l’arròs, on l’oferta turística és d’una qualitat innegable, on es viu i s’emprén, una ciutat plena de cultura, preparada per a continuar evolucionant i que ara vol posar en valor com a motor econòmic alguna cosa que sabem fer com ningú des de fa segles.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, present en l’acte, a reforçat el posicionament de la ciutat com a destí gastronòmic de qualitat amb la implicació de tot el sector de l’hostaleria sempre amb un protagonista: l’arròs i sobretot el seu origen, Cullera.

Cullera ha posat en marxa en el municipi el “Pla d’Impuls de la Gastronomia”. Amb l’objectiu principal de situar la gastronomia com a element central que uneix el sector terciari i el sector primari, els dos motors de l’economia del municipi.