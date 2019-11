Cullera espera més de 200 assistents a les jornades sobre la Llei de Serveis Socials

Connect on Linked in

Tècnics i alcaldes de tota la Comunitat Valenciana participen en esta acció de coordinació entre la Conselleria i els ajuntaments

Francesca Ortiz: «Ser la seu ens reforça com a referent en polítiques per a les persones»

Cullera acull els pròxims 27, 28 i 29 de novembre les Jornades de Jornades de Coordinació d’Atenció Primària davant de la Llei de Serveis Socials Inclusius, organitzades per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en estreta col·laboració amb l’Ajuntament.

La tercera tinent d’alcalde i regidora de Serveis Socials, Francesca Ortiz, ha destacat hui que l’elecció de Cullera per a la celebració d’esta acció està «plena de simbolisme» pel fet que la ciutat «és la primera de la Comunitat Valenciana en inversió social per habitant i la sisena d’Espanya». En eixe sentit, destaca que l’esdeveniment «reforça el paper de l’Ajuntament de Cullera com a referent en polítiques per a les persones».

En les jornades hi participaran alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores i personal de coordinació dels serveis socials municipals de tota la Comunitat Valenciana. L’objectiu és potenciar una millor coordinació interadministrativa a fi de garantir la màxima eficiència, eficàcia i qualitat en el seu funcionament.

La ciutat espera l’arribada de més de dos centenars de professionals del sector així com de representants públics i treballa intensament en l’organització de l’esdeveniment.

Les jornades comptaran amb la participació de la secretària d’Estat de Serveis Socials, Ana Isabel Lima; la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra i l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

S’emmarquen dins la forta aposta del Consell per la municipalització en la prestació dels serveis socials, reforçant així les polítiques de proximitat. Cal recordar que en els últims quatre anys s’han multiplicat per cinc la inversió per a la contractació de personal en els ajuntaments, en passar de 9,6 milions en 2015 als 48 milions actuals i de 352 a 1.784 professionals. En el cas de Cullera, són vora 30 els treballadors i treballadores d’esta àrea municipal.

Al llarg dels tres dies que duraran les jornades, s’aprofundirà, s’analitzarà i es donaran a conéixer les característiques fonamentals de la nova Llei de serveis socials inclusius, una norma autonòmica que reconeix el dret universal dels serveis socials com a propis i inalienables de totes les persones i transforma la concepció assistencialista en una concepció moderna de drets subjectius i abast universal.

La Comunitat Valenciana ha estat la primera d’Espanya que declara els serveis socials com un dret essencial i d’interés general i la regulació normativa ha anat acompanyada de l’estabilitat financera necessària per a una adequada aplicació d’esta.

Pel que fa a Cullera, el govern municipal ha implementat un seguit d’actuacions al llarg dels últims anys, en primera instància per lluitar contra la crisi social que es va generar com a conseqüència de les polítiques d’austericidi aplicades durant els anys de la crisi i, posteriorment, per tal de garantir a tota la ciutadania els drets socials bàsics que consagren la Constitució i l’Estatut d’Autonomia.

Programa

Les jornades tenen lloc en l’Auditori Municipal de Cullera. Entre les distintes ponències projectades, es tractarà la transformació de l’atenció primària cap al dret en les entitats locals. Així mateix, s’analitzarà la coordinació d’equips i la implementació de la Llei de serveis socials inclusius. La transició de dependència a l’autonomia també tindrà el seu espai.

D’altra banda, s’oferiran presentacions sobre els nous models de finançament i participació del sistema públic de serveis socials: contracte-programa i òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa’ i altres al voltant de la Renda Valenciana d’Inclusió. També hi haurà taules redones i grups de treball a banda d’una visita cultural a la ciutat de Cullera.