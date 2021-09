Cullera estarà en una nova edició de la Fira dels Comarques

Connect on Linked in

La localitat mostrarà el seus atractius como a Capital Gastronòmica de l´Arròs al llarg del cap de setmana en la Plaça de l´Ajuntament de València

Cullera continua treballant en la seua promoció com a Capital Gastronòmica de l´Arròs i com a destinació de referència a la Comunitat Valenciana. Per aixó no faltarà a l´edició d´enguany de la Fira de Les Comarques que es celebra del 24 al 26 de setembre en la Plaça de l´Ajuntament de València.

La localitat estarà representada per Vist Cullera i pel Club de Busseig Delfín i aprofitarà la cita per a mostrar tots esl seus atractius turístics amb la gastronomia com a principal protagonista.

De fet, el divendres 24 a les 18h es farà un showcooking a càrrec del xef Fernando Piris del restaurant La Mar Salà i membre del Club de Producte Artesans de l’Arròs. Piris cuinarà l´arròs Neptuno. (més informació en aquest enllaç https://hosteleriacullera.com/presentacion-arroz-neptuno-en-la-mar-sala/ )

Aquesta nova edició de la Fira de les Comarques, organitzada per la Diputació de València, torna al format presencial i comptarà amb prop de 85 expositors entre destins i empreses. Esta vegada, a més, es commemorarà el Dia Mundial del Turisme que apareix marcat en el calendari el 27 de setembre.

HORARI DE LA F IRA :

Divendres 24: de 17:00h a 21:00h.

Dissabte 25: de 10:00h a 15:00h y de 16:30 a 21:00h.

Diumenge 26: de 10:00h a 15:00h y de 16:30 a 20:00h.

Dia Mundial del Turisme

Un any més, Cullera se suma a la celebració del Dia Mundial del Turisme el próxim 27 de setembre. Una cita que té com a propòsit conscienciar a la comunitat turística sobre el valor social, cultural, polític, i econòmic del sector. Es tracta d´una iniciativa de l’Organització Mundial del Turisme.

Amb motiu d´aquest dia s´han programat d’activitats gratuïtes els dies 26 i 27 de setembre entre les quals trobem: rutes guiades (amb bici pels arrossals, de producte KM0 o de senderiesme) ; activitats esportives i portes obertes (al Castell i al Museu Faller, entre d´altres), per a gaudir del patrimoni històric de Cullera.