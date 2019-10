Cullera estarà present en el concert de cloenda d‘A Tres Bandes

Print This Post

La Societat Ateneu Musical compartirà escenari amb l’Artística de Buñol i la Unió Musical de Llíria / Milers d’espectadors avalen un cicle caracteritzat per l’excel·lència

La Societat Ateneu Musical serà l’encarregada de representar Cullera en el concert de cloenda del cicle ‘A Tres Bandes’. L’acompanyaran l’Artística de Buñol i la Unió Musical de Llíria.

Uns concerts que començaren ara fa tres anys i que han estat organitzats conjuntament per l’associació Cullera-Buñol-Llíria on s’integren els consistoris i les sis societats musicals d’estes poblacions —l’Ateneu i Santa Cecília de Cullera, l’Harmònica i l’Artística de Buñol i la Primitiva i la Unió de Llíria— amb el suport de la Diputació de València, la Generalitat, el Consorci València Interior i l’empresa Pavasal.

Este circuit de concerts de primera línia bandística arriba a la seua fi el dissabte 26 d’octubre. Una iniciativa que ha congregat milers d’espectadors al llarg de totes les audicions, fet que es convertix en el principal aval de la qualitat musical oferida.

La cloenda tindrà lloc al Teatre de la Unió Musical de Llíria a les 22.00 h. Abans, es realitzarà una cercavila prèvia de les bandes participants acompanyades per les juntes directives de les sis societats i les autoritats dels tres municipis.

La festa de cloenda s’ha presentat este matí al Cub de les comarques de la Diputació de València, on han participat el diputat de Bandes de Música i Turisme i alcalde de Cullera, Jordi Mayor; l’alcalde de Llíria, Manuel Civera i el regidor de Cultura de Buñol, Juan Luis Pallás. A l’acte també ha assistit el regidor d’Activitats Musicals de Cullera, Juan Carlos Alandete.

Les bandes de música formen gran part del teixit cultural i associatiu a la Comunitat Valenciana i, tal com ha afirmat Mayor, «la música és una activitat turística que també pot generar recursos econòmics a la nostra província».

«El que pretenem amb este és donar-li cobertura a sis de les societats musicals amb més presència al territori valencià fent concerts d’excel·lència», ha remarcat el també diputat provincial.

Per la seua banda, Alandete ha expressat «l’enorme orgull que suposa per a Cullera estar representada» per l’Ateneu i Santa Cecília. El regidor ha assenyalat que és una satisfacció «emotiva i de qualitat» pel reconeixement que desperten.

Programa

Sota la direcció de Ferrer Ferran, l’Ateneu Musical de Cullera interpretarà el pasdoble ‘A mi madre’ de Roque Baños i la ‘Simfonia Fantàstica’ d’Hector Berlioz.

El pasdoble ‘Gerona’ de Santiago Lope i ‘Poema Alpestre’ de Franco Cesarini seran les apostes de l’Artística de Buñol i del seu director, Mario Ortuño.

El concert el tancarà la Unió Musical de Llíria sota la batuta de Pablo Marqués. Estos tocaran el pasdoble ‘Rubores’ de Pascual Marquina i ‘Némesis’ de José Suñer.

Cicle exitós

El projecte musical es va iniciar el juliol de 2017 a Cullera i a l’octubre es va realitzar el segon concert al Teatre de la Banda Primitiva de Llíria. En 2018 es va actuar a Buñol i a Cullera, i este 2019 es va realitzar el quint concert també a Buñol. Així, fent dos concerts a cada ciutat ara es tanca a Llíria.

La consolidació del cicle i l’interés de les distintes administracions en seguir projectant estes actuacions musicals d’alt nivell ha permés a l’Associació Buñol-Cullera-Llíria continuar amb les seues activitats i obrir-les a altres bandes simfòniques que vulguen adherir-se als futurs programes.