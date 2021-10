Cullera exporta el rugbi inclusiu a Europa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’ajuntament lidera un programa creat al costat del seu soci Trust Rugby Internacional Spain en el qual participen 5 païssos europeus

Cullera lidera a Viena la primera reunió presencial després de la pandèmia del projecte europeu en el qual participen 5 països per a fomentar el rugbi inclusiu.

La ciutat riberenca, amb llarga tradició en este esport, impulsa a través de l’Oficina Europea del Departament de Promoció Econòmica, este programa pioner el finançament del qual és a càrrec de fons europeus i ascendeix a 200.000 euros.

L’objectiu del projecte creat al costat de Trust Rugby International Spain passa per transmetre els coneixements de la ciutat en matèria de rugbi inclusiu aplicats a la captació i formació del voluntariat. I a més serveix com a revulsiu econòmic i turístic.

En la iniciativa participen Cullera, el Trust Rugbi Internacional Spain i la Universitat de València, en representació d’Espanya, així com altres entitats i organitzacions procedents d’Itàlia, França, Bulgària i Àustria. Entre ells, es troben institucions de la talla de la Università di Roma Tor Vergata (Itàlia), el centre d’educació de Gipacor de l’illa de Còrsega (França), el Rugbi Open Borders (Àustria) i el European Centre for Innovation, Education, Science and Culture (Bulgària).

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, i la tinenta d’alcalde delegada de Promoció Econòmica, Débora Marí, assisteixen a aquesta cita europea d’un projecte seleccionat al costat d’altres 5 iniciatives, entre els més de 1.000 presentats dins del programa Erasmus+Sports.

Major ha destacat que “a part que Cullera aporta els seus coneixements en el camp de l’esport inclusiu, la reunió serveix per a llançar una sèrie d’accions a escala europea enfocades a impulsar l’esport igualitari i integrador”

La trobada es desenvolupa entre el 18 i 19 d’octubre en la capital austríaca i en ell s’estableixen les bases d’una acció abanderada per Cullera que d’esta manera continua ampliant el seu bagatge en el lideratge de projectes europeus tal com ha posat en relleu la primera autoritat local.

Major ha recordat a més que “precisament este era un dels objectius de l’obertura de l’Oficina Europea de Cullera que es va posar en marxa durant l’anterior legislatura, la primera de la comarca”. Des de llavors la localitat ha aconseguit finançament amb fons europeus que superen els diversos milions d’euros. Una injecció econòmica que també ha servit per a impulsar i fomentar l’economia en diferents sectors com l’esport i el turisme.

En aquest cas cal destacar l’experiència de Cullera en el món del rugbi inclusiu amb accions tan destacables com el Festival Internacional de Rugbi Inclusiu, una iniciativa organitzada en col·laboració amb Trust Rugby International Spain, que també compta amb la participació de l´Associació Espurna i del voluntariat del Club de Rugbi Cullera i que el mes de setembre passat va celebrar la seua quarta edició en la capital turística.

El programa europeu, que busca integrar a totes les persones en un entorn social saludable a través de la practica del rugbi, finalitzarà amb un festival de clausura al setembre del 2022 a Cullera on participaran tots aquests països a més de diferents convidats especials del món del rugbi amb gran rellevància internacional.