Cullera facilita un servei d’atenció personalitzada a persones vulnerables

Els cuidadors o familiars que estiguen en règim d’aïllament o confinament podran sol·licitar esta assistència a dependents

L’Ajuntament de Cullera ha posat en marxa un nou servei d’atenció per a aquelles persones que necessiten de l’ajuda d’un cuidador o cuidadora o familiar. Es tracta d’una iniciativa dirigida a aquelles persones que estan confinades o aïllades per Covid-19 i tenen al seu càrrec una persona amb mobilitat reduïda, vulnerable, dependent o que necessita de l’assistència d’una altra persona.

Amb este servei, el consistori pretén donar esta ajuda temporal perquè la persona no quede desatesa i que al mateix temps el seu cuidador o familiar tinga totes les eines per poder agilitzar l’atenció i tràmits adients, així com evitar qualsevol tipus de risc de contagi.

Tal com ha explicat l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, «encetem un nou servei de cara a garantir que les persones més vulnerables, aquelles que estan en casa i que necessiten de familiars o cuidadors per atendre-les i per contagis, confinaments o aïllaments no poden fer eixa funció, puguen rebre esta ajuda».

El primer edil ha detallat que «oferim eixe servei cridant a una sèrie de telèfons directes i personalitzats que hem facilitat, i ens posarem en contacte per a realitzar totes les tasques que siguen necessàries i perquè cap persona haja d’ixir de casa si està contagiada o aïllada per contactes amb Covid-19», detalla Mayor.