Cullera finalitza la reurbanització del polígon del carrer Sueca

La ciutat millora substancialment la imatge de l’entrada nord i la dotació



L’Ajuntament de Cullera ha finalitzat la reurbanització del polígon industrial del carrer Sueca, actualment la principal entrada al nucli urbà des de l’A-38.



El consistori ha invertit en esta actuació al voltant de 400.000 euros procedents d’una subvenció del Institut Valencià de Competititvat Empresarial (IVACE).



Les obres s’han prolongat durant diversos mesos. Després de la intervenció s’ha aconseguit una millora viària amb la creació de més places d’estacionament, nous vials i accessos així com l’ampliació dels ja existents.



De la mateixa manera, s’ha procedit a canviar l’enllumenat públic amb sistemes d’eficiència energètica en el que representa una nova aposta municipal per les energies renovables.



Demanda històrica



De la mateixa manera, s’ha implantat el traçat definitiu del carril bici i s’ha atés una reivindicació històrica de la població amb la construcció d’una vorera que connecta el nucli urbà amb l’estació de tren. Fins ara, les persones que havien de fer este trajecte a peu havien de discórrer part del mateix per la mateixa calçada.



D’altra banda, s’ha reordenat el trànsit en la principal entrada del municipi, prohibint alguns girs que representaven un perill per a la seguretat viària.



El polígon se situa en l’entrada nord de la ciutat i és confrontant a la zona comercial de Renfe pel que diàriament és transitat per milers de vehicles i persones. A més, compta amb indústries consolidades que fins ara presentaven nombroses mancances urbanístiques.



L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha visitat la zona acompanyat pel nou regidor d’Urbanisme, Bernat Escolá. Mayor ha demanat disculpes als veïns per les molèsties ocasionades durant els treballs, que ha qualificat de «molt necessaris» per a adequar l’entrada nord de la ciutat, que amb l’adequació de l’entrada sud per la N-332 i futur accés de l’A-38 des de Favara «mostren una millor cara dels accessos a una localitat turística com la nostra».



Per part seua, Escolá ha assenyalat que el carrer Sueca presenta ara una fisonomia més pròpia d’una gran avinguda que no la carretera que era abans, facilitant la connexió del nucli urbà amb la zona comercial i l’estació de trens.