Cullera fomenta les caminades per a allargar la vida i reduir el consum de medicaments

El municipi s’adherix al projecte ‘Cullera camina’ del Departament de Salut de la Ribera / Professionals sanitaris ajudaran els participants a millorar la seua qualitat de vida

Caminar mitja hora al dia de manera regular pot allargar fins a set anys l’esperança de vida i reduir en més d’un 20 % el consum de medicaments.

Basant-se en eixes evidències científiques, Cullera s’ha sumat al projecte ‘Cullera camina’. Es tracta d’una iniciativa impulsada pel Departament de Salut de la Ribera per a fomentar les caminades com a pràctica habitual entre la població amb l’objectiu de millorar la seua qualitat de vida i promocionar la salut.

L’acció es va presentar ahir a la vesprada a l’Auditori Municipal amb un gran acolliment per part del públic i amb l’assistència de representants del Departament de Salut i del Centre de Salut de Cullera així com de l’alcalde, Jordi Mayor i la regidora de Sanitat, Susi Melià.

‘Cullera camina’ consistix a realitzar caminades pel municipi que tindran lloc dues vegades a la setmana, concretament els dimarts i els divendres a les 9.30 hores. Eixiran des del mateix centre de salut i abans d’iniciar la marxa s’efectuarà un calfament previ al parc del Port.

Després, se seguirà un recorregut que inicialment està previst fins a la plaça de la Constitució amb tornada al centre mèdic. Durant la caminada, els participants estan assistits per personal sanitari.

Les persones interessades a inscriure’s de manera gratuïta poden fer-ho directament en el Centre de Salut Integrat de Cullera.

Tal com van assenyalar els responsables sanitaris durant la presentació, l’ideal és que les caminades s’efectuen almenys tres vegades a la setmana. Cullera camina és una manera d’incentivar-les al marge que estes puguen fer-se també per lliure.

Este és un dels primers projectes que la ciutat posa en marxa des que s’integrara en Xarxa Salut, una xarxa de municipis que aposta per les polítiques de foment de la salut com a eix estratègic de les polítiques municipals per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

En la seua intervenció, Jordi Mayor va animar a la ciutadania a sumar-se al projecte com a manera de socialitzar i adquirir bons hàbits que repercutisquen en una millora del benestar personal. Per la seua banda, Susi Meliá va mostrar la seua satisfacció pel fet que una iniciativa tan senzilla haja tingut un gran acolliment entre la població, especialment entre el col·lectiu de persones majors.

Està demostrat científicament que caminar millora l’equilibri, la força i la mobilitat. A més, resulta fonamental per a controlar el pes i eleva l’estat d’ànim. Uns altres dels avantatges són l’augment de les defenses de l’organisme i el control dels nivells de tensió arterial, colesterol i glucosa.

L’augment del rendiment intel·lectual, la millora del somni, el retard en l’envelliment o el manteniment de l’autonomia i les relacions socials es revelen també com a beneficis d’esta pràctica.