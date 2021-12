Cullera frega el 80% d’ocupació durant el pont de la Constitució

Print This Post

La capital turística de la Ribera experimenta un increment respecte a l’any passat i se situa en nivells pre-pandèmia

Cullera ha viscut un pont de la Constitució amb xifres bones per al sector turístic. Les dades fetes públiques des de la regidoria de Turisme que dirigeix Débora Marí deixen una ocupació que frega el 80%. Això marca un important increment, per damunt del 15%, respecte al 2020 i situa a la ciutat en nivells pre-pandèmia.

La capital turística de la Ribera ha tornat a ser triada pels visitants, especialment arribats des de la Comunitat Valenciana i del centre de la península, com a lloc de descans aprofitant els dies del pont festiu.

Malgrat les condicions climatològiques adverses que s’havien anunciat, amb especial incidència de fortes ràfegues de vent en la zona, els visitants han mostrat una vegada més la seua fidelitat a Cullera acudint a gaudir de les seues platges, la seua variada oferta cultural i patrimonial i, especialment, de la seua gastronomia.

Punt àlgid i hostaleria

Ha sigut destacable l’ocupació al llarg del cap de setmana del 3, 4 i 5 de desembre on tant hotels com la restauració han presentat unes xifres que han estat molt per damunt de les de l’any passat.

Quant a l’ocupació hotelera, les xifres mitjanes de tot el pont de la Constitució estan situades per damunt del 74% amb una estada mitjana de 4 dies per part dels visitants.

Una vegada més l’hostaleria ha viscut uns dies amb una alta ocupació, basada en els menjars del dissabte, diumenge i dilluns i els sopars del divendres, dissabte i diumenge. En alguns moments s’han hagut de doblegar les taules, la qual cosa s’ha traduït amb una satisfacció en el sector.

Des del sector turístic es veu este pont amb optimisme, ja que podria indicar una bona ocupació de cara a les festes nadalenques i el cap d’any, sempre amb moderació i cautela a l’espera de l’evolució de la pandèmia i els nous ceps, però amb l’esperança que la vacunació als menors de 12 anys puga repercutir positivament.

En estos moments les previsions d’ocupació, tant hoteleres com d’allotjament turístics són molt positives de cara a la fi d’any amb el que el sector es mostra moderadament optimista.