Cullera garantix l’alimentació de menors durant l’estiu

L’Ajuntament obri el menjador social per als mesos de juliol i agost per sèptim any consecutiu després de recuperar-lo al 2015

L’Ajuntament de Cullera torna a oferir durant els mesos de juliol i agost el servei de menjador social per a garantir l’alimentació a menors de famílies de la localitat en risc d’exclusió social. Un servei que el consistori recuperà l’any 2015 “perquè cap família es quede enrere” segons ha explicat l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor.

“I menys en temps com els que vivim, on els més vulnerables per les raons que siga són més fràgils i tenen més necessitats”, afegeix el primer edil.

Es tracta d’una aposta del govern municipal perquè, durant les vacances escolars, els xiquets i xiquetes de Cullera puguen accedir a un servei de menjador gratuït. “Mentre d’este equip de govern depenga, a cap xiquet ni xiqueta de Cullera li faltarà un plat a la taula”, destaca Mayor.

El programa està destinat a menors de famílies sense recursos, que podran apuntar-se fins al 28 de juny a la seu de Serveis Socials (Plaça de la Verge, 12), i es desenvoluparà al menjador del Col·legi Doctor Alemany.

Cullera és una de les ciutats que més invertix en programes i serveis socials. De fet, tot i la gran injecció de més de 2 milions d’euros en el teixit socioeconòmic local des de l’inici de la pandèmia, l’aposta pels serveis socials també ha estat prioritària. El pressupost d’enguany presenta un increment d’un 226 % en la despesa social en una ciutat que ja de per sí és líder en inversió social per habitant, ja que lidera este índex a la Comunitat Valenciana i ocupa el quart a Espanya.