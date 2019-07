Cullera garantix l’oci i l’alimentació a l’estiu de menors sense recursos

Connect on Linked in

La localitat posa en marxa el menjador social que es complementa amb activitats lúdiques i educatives



Alimentació i oci garantits a Cullera durant l’estiu per als menors de famílies sense recursos. L’ajuntament de la localitat costanera oferix durant els mesos de juliol i agost el servei de menjador social que al juliol es complementa amb activitats lúdiques i educatives.

És el cinqué any consecutiu que s’aplica esta mesura de rescat de persones per part de la regidoria de Serveis Socials, dirigida per Francesca Ortiz. La responsable de l’àrea social visità ahir dilluns el menjador durant l’inici del servei, que en els últims anys ha començat a canviar la seua filosofia de funcionament.



«Mentre que els primers anys de govern fou un salvavides d’urgència per a moltes famílies que patien les conseqüències de la desigualtat social i que no tenien com omplir la nevera, ara se li dóna un enfocament d’oci estiuenc per a xiquets que participen en els nostres programes socials», explica.



Ortiz assenyala que les famílies ja no experimenten problemes per a accedir a l’alimentació perquè compten amb estes necessitats cobertes, bé perquè tenen algun treball o bé perquè reben ajudes socials del consistori.



Des de la implantació del servei, s’ha detectat una reducció de la pobresa en el municipi encara que continuen existint persones que necessiten d’altres programes d’ajuda més relacionats amb la integració o l’exclusió social motiu pel qual el menjador social complementa eixa oferta d’activitats estiuenques.



L’afluència al juliol és major i a l’agost molts dels usuaris solen marxar-se de vacances amb els familiars pel que es reduïx el nombre de menors que assistixen.



El menjador social i les activitats d’oci d’estiu són només un dels nombrosos programes que es desenvolupen des del consistori en matèria de polítiques per a les persones. Cal recordar que Cullera ha sigut premiada per ser el primer municipi en inversió social per habitant a la Comunitat Valenciana i el sisé de tot Espanya.



Així, hi ha ajudes d’emergència social i contra la pobresa energètica, s’han eliminat les cues de la fam a Serveis Socials per rebre alimentació i ara es proporcionen vals als usuaris perquè adquirisquen directament els productes a les botigues i a més es paguen lloguers i altres necessitats bàsiques als qui es troben en situacions compromeses.