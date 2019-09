Cullera guanya el primer premi de mobilitat pel carril bici

Connect on Linked in

La localitat veu reconeguda així la seua aposta pel foment de l’ús de la bicicleta

La implantació de la xarxa de carril bici li ha valgut a l’Ajuntament de Cullera el primer premi de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible (SEMS) de la Comunitat Valenciana 2019 en la categoria d’ajuntaments de 20.000 a 50.000 habitants.

D’esta manera, el municipi veu reconeguda la seua decidida aposta per la bicicleta com a alternativa al cotxe. Cullera és, ara com ara, un dels municipis que compta amb més quilòmetres de carril bici de la Comunitat Valenciana després de la creació l’anterior legislatura de la via ciclopeatonal del Primer Coll i del carril bici que unix l’estació de Renfe amb la platja i que creua per tot el nucli urbà. Estes infraestructures s’han sumat als ja existents carril bici del Faro o al del Bulevar.

Els premis SEMS els concedix anualment la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat des de 2016 i establixen diverses categories en funció de la grandària dels municipis.

«Per a nosaltres és una gran satisfacció que s’haja reconegut esta aposta transformadora de la ciutat», ha assenyalat el nou regidor de Mobilitat Urbana Sostenible, Hugo Font.

Per a Font, Cullera se situa «en l’avantguarda» de la mobilitat sostenible entre els municipis valencians i destaca que des del consistori s’ha actuat «amb decisió i valentia per a aconseguir un model de ciutat amb un transport més respectuós amb l’entorn i que contribuïsca a minimitzar l’impacte de l’ús del cotxe, com per exemple reduint les emissions de C02».

Font defensa que el traçat del carril bici s’ha fet basant-se en criteris objectius i per a facilitar la mobilitat diària. «Des de l’ajuntament es van dur a terme unes enquestes i la Universitat Politècnica de València va realitzar un estudi sobre els desplaçaments més habituals que es produïxen dins del terme municipal i els experts van concloure que el traçat més idoni era el que finalment s’ha executat», apunta.

Per part seua, el tinent d’alcalde de Medi Ambient, Bernat Escolá, impulsor de la candidatura als premis, destaca el conjunt de mesures adoptades pel consistori per a aconseguir un model sostenible de mobilitat.

En eixe sentit, Cullera ha sigut pionera en l’ús de bicicletes de lloguer sense enganxament, els camins escolars i ha implantat altres mesures com les electrolineres per a facilitar la càrrega dels cotxes elèctrics, una manera de fomentar la compra d’este tipus de vehicles com a alternativa als propulsats per combustible.

Els premis s’entreguen dijous que ve 19 de setembre a les 11 hores en el saló d’actes de l’Edifici B de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre.