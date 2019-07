Cullera ha celebrat amb èxit la XXIV Travessia

Print This Post

Més de 400 nadadors i nadadores han participat en la XXIV Travessia de Cullera. Es tracta d’una iniciativa ja consolidada amb la qual els participants gaudeixen de l’esport i la natura.

Una prova que es fa des de fa molts anys i que té la seua història.

Al voltant de les 9 del matí eixien els nadadors i nadadores de la prova de 2.500 metres que ha consistit en anar des de la posta sanitària del Oasis a la Penyeta del Moro i tornar.

Els primers en aplegar, Álex Vanaclocha en categoria masculina i Rocio Soler en categoria femenina.

Una vegada finalitzada la primera prova, cap a les 10.30h eixien els nadadors i nadadores de la prova de 1.300 metres.

Tots els que han gaudit d’aquests animen a la gent a participar.

Un esdeveniment que cada any augmenta no només en nombre de participants si no també d’assistents.

L’organització ja ha començat a preparar la pròxima edició de la travessia.