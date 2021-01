Cullera habilita la Casa de la Cultura per agilitzar les proves PCR

Print This Post

La instal·lació ha estat preparada amb totes les mesures sanitàries corresponents

L’Ajuntament de Cullera, en coordinació amb els centres de salut locals, ha habilitat la Casa de la Cultura per tal d’agilitzar la realització de les proves PCR.

Així, a partir de demà dijous 14 de gener, el hall d’esta instal·lació municipal acollirà la realització d’estos tests per a la detecció de la Covid-19.

Tal com ha explicat la regidora de Sanitat, Susi Meliá, «a causa de l’increment de casos de coronavirus i per conseqüència d’efectuar més PCR, mantinguérem una reunió amb els responsables dels centres de salut i ens posarem a la disposició de les autoritats sanitàries per cedir-los espais públics i que la cua i el seu treball es pogués fer en millors condicions».

«El centre de salut de la Diagonal és un espai reduït i per això hem condicionat la Casa de la Cultura que és una infraestructura molt pròxima a este i que ens permetrà descongestionar la dinàmica d’este procés», argumenta l’edil Meliá.

La responsable de la política sanitària del municipi també ha destacat que l’espai s’ha habilitat amb totes les mesures de seguretat i prevenció corresponents, amb una entrada i una eixida diferenciades, amb un sistema estricte de neteja i amb tots els protocols sanitaris que marquen les autoritats responsables.

Meliá també ha volgut posar de relleu el treball incansable de tot el personal sanitari de Cullera que es troba combatent el virus en primera línia, fent proves i el seu corresponent seguiment.

Així mateix, davant la situació preocupant que viu a hores d’ara la comarca i tot el territori valencià, la regidora ha fet incís en què «no hem de baixar la guàrdia. Ara més que mai hem de complir totes les mesures sanitàries que se’ns recomanen, extremar precaucions i sent responsables a nivell individual i col·lectiu».