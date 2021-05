Cullera habilita la sala multiusos dels Jardins del Mercat com a futur punt de vacunació

Connect on Linked in

Salut Pública ha supervisat este matí la instal·lació que s’ha adaptat per a la vacunació massiva amb totes les mesures i criteris marcats per les autoritats sanitàries

La sala multiusos dels Jardins del Mercat serà el punt de vacunació massiva per a la població cullerenca. L’Ajuntament ha adaptat esta infraestructura segons els criteris marcats per les autoritats sanitàries i, hui mateix, la direcció de Salut Pública de la Ribera ha supervisat la instal·lació.

El procés de vacunació massiva arrancarà a la Comunitat Valenciana a partir del dia 24 de maig, segons ha informat la Generalitat Valenciana, i per això el consistori ha condicionat, senyalitzat i preparat tota esta àmplia zona perquè es puga realitzar de forma òptima al municipi.

De fet, l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha destacat que la previsió és que a Cullera comence el dia 25 de maig la vacunació i “posem i posarem tots els recursos que tenim al nostre abast i ja ho tenim tot preparat perquè la Conselleria autoritze el punt de vacunació”.

“Esperem que la gent es vacune, és segur i la millor manera per mantindre a ratlla la pandèmia. Compliment de mesures, prevenció i també vacunació per tindre l’estiu més normal possible que per a municipis turístics com el nostre és molt important”, defensa el primer edil.

Durant la visita, el director d’Infermeria i Atenció Primària del Departament de Salut de la Ribera, Carlos Herrero, ha manifestat que el punt de vacunació de Cullera “és òptim, amb 3 punts per a vacunar, un punt de triatge, la zona d’emergència i la zona de postvacunació”. “A més és un espai ampli i en una zona cèntrica de la ciutat”, destaca Herrero.

Així doncs, amb l’autorització per part de Salut Pública i amb la posada en marxa de la vacunació massiva a tot el territori valencià, la ciutadania de Cullera deixarà de desplaçar-se fins al Casal Fester d’Alzira per vacunar-se contra la Covid-19. Cal assenyalar que l’Ajuntament de Cullera ja habilità en anterioritat la Casa de la Cultura per a agilitzar les proves PCR per a la detecció del coronavirus i durant la vacunació de les persones majors de 70 i 80 anys.