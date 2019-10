Cullera habilita un dispositiu especial per al Dia dels difunts

Print This Post

El cementeri obri en horari ininterromput i hi haurà autobús gratuït al cementeri

L’Ajuntament de Cullera ha activitat un dispositiu especial amb motiu del Dia dels difunts. Fins al 2 de novembre, el cementeri obrirà al públic en horari ininterromput per tal de facilitar-ne les visites i els preparatius de cara a esta jornada.

Les instal·lacions ja compten des d’ahir dilluns amb l’horari ampliat. Les portes s’obrin a les 9 del matí fins que s’amaga el sol, sense tancar al migdia.

D’altra banda, com ja és habitual el consistori posa a la disposició de la ciutadania un autobús gratuït per facilitar els desplaçaments fins a la necròpoli.

Així, tots els qui desitgen anar i no disposen de vehicle propi per poder arribar-hi, especialment persones majors, comptaran amb un servici d’autobús totalment debades que farà les parades en els punts habituals els dies 31 d’octubre i l’1 de novembre.

L’autocar tindrà dos línies. Una que farà el recorregut Far-Cementeri i en sentit contrari, i l’altra que arribarà al cementeri des de la plaça Mongrell i al revés. El servici s’iniciarà a les 8.40 hores i estarà en funcionament fins les 19.15 hores.

Així mateix, tal com ha assenyalat el regidor delegat del Cementeri Municipal, Salva Tortajada, l’Ajuntament ha col·locat una carpa amb cadires per a ancians i persones amb mobilitat reduïda per tal que puguen descansar en zones d’ombra.

A més, també s’han habilitat cadires de rodes per afavorir els desplaçaments dins de les instal·lacions a les persones que ho necessiten.

D’altra banda, i seguint en la línia de millorar les instal·lacions, l’Ajuntament ha construit nous nínxols i ha efectuat diverses millores com ara el canvi de la porta nord.