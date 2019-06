Cullera i els pescadors s’alien per a impulsar el consum de proximitat

Print This Post

Insten a adquirir peix de temporada per a reduir l’impacte ambiental i guanyar en qualitat



Saber quin és el millor moment per a comprar cada espècie de peix i marisc amb la finalitat d’obtindre un producte de millor qualitat i al mateix temps millorar la sostenibilitat ambiental. Amb esta premissa partix la campanya ‘Consumix peix i marisc de temporada’, impulsada per la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cullera amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors del municipi.



Es tracta d’un intent per impulsar el consum del producte de proximitat i transmetre els valors del consum responsable als ciutadans. D’esta forma, no solament s’ajuda els productors locals i s’impulsa l’economia del municipi sinó que a més es minimitza l’impacte ambiental que representa l’adquisició de peix importat.



Per a això s’ha elaborat un estudi en col·laboració amb la confraria sobre les captures realitzades en la llotja en totes les modalitats de pesca. Els resultats s’han plasmat en dos gràfics circulars que mostren les espècies de peix i marisc dividides segons l’estació de l’any en què es capturen.



Així, per exemple, a la primavera han de consumir-se llenguados, aladrocs o rap, entre altres espècies. Pel que respecta al marisc, en esta estació és preferible adquirir gamba roja o blanca, calamaret o polp blanc.



Esta informació arribarà a partir de hui a la ciutadania a través de pòsters i imants per a la nevera, formats pensats perquè les dades puguen ser consultades de manera còmoda sempre que es desitge. Tots dos elements es repartiran en punts clau per a la seua difusió com a escoles, pescateries i centres públics municipals.



Des del consistori es recorda que consumir productes del mar fora de temporada no solament afecta el medi ambient sinó també a la seua grandària i sabor.



«L’objectiu principal de la campanya és informar i conscienciar al ciutadà sobre el millor moment per a comprar cada tipo de peix, atesos els valors de sostenibilitat i qualitat», ha explicat el regidor en funcions de Medi Ambient, Hugo Font, durant la presentació d’esta acció que ha tingut lloc este matí en el port pesquer de Cullera.



Per la seua banda, Vicent Pérez, president de la Confraria de Pescadors, ha assenyalat que al voltant de 150 persones depenen directament a Cullera de la pesca. En eixe sentit, ha reivindicat la necessitat d’incentivar el consum del producte local per a afavorir l’economia del municipi enfront de les importacions massives de peix, especialment procedents de la Xina, que copen el mercat.



Sobre este assumpte, ha recordat que diàriament es pot comprar peix fresc de Cullera en la pescateria de la llotja del port. Pérez ha posat en valor el producte local i altres iniciatives com el caldo de peix produït per la confraria que està aconseguit un notable èxit entre els consumidors i ara comença a fer-se lloc en la restauració local.



Menys impacte mediambiental



Amb el consum en l’època adequada s’eviten la conservació de productes marins en cambres frigorífiques i els transports transfronterers, amb la conseqüent disminució en la contaminació. A més, tots dos processos poden afectar les propietats nutricionals del peix i el marisc.



Un altre dels avantatges és la reducció de l’ús de plàstics. En consumir el producte fresc disminuïx el nombre d’envasaments, generant així menys residus. També es respecta el cicle de vida de la fauna.