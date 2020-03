Cullera implicarà a tots els sectors en les decisions sobre el model turístic

Print This Post

L’ajuntament presenta el Pla Director de Turisme Intel·ligent que comptarà amb 90 accions encaminades als Objectius de Desenvolupament Sostenible

El disseny del model turístic de Cullera comptarà amb la implicació de tots els sectors del municipi. L’ajuntament ha presentat el Pla Director de Turisme Intel·ligent (PDTI) que, per al seu desenvolupament, per primera vegada involucrarà a les entitats i associacions en la pressa de decisions de la seua estratègia turística.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor; el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; la regidora de Turisme, Débora Marí; el geògraf de la Càtedra Ciutat de Cullera, Adrián Ferrandis i el geògraf de Geoinnova, Luis Quesada, han presentat el PDTI este matí a l’Auditori Municipal de Cullera.

Mayor ha manifestat que a esta estratègia turística «sumem la governança conjunta». L’alcalde ha explicat que ja no hi ha un ajuntament que decidix cap on va el model turístic de Cullera, sinó que les decisions les prenen el teixit associatiu, social i les entitats de la ciutat.

La màxima autoritat local ha destacat la necessitat de que «ixes decisions siguen consensuades i no depenguen del color polític de cada partit que ostenta el govern».

Este PDTI compta amb 90 accions que van encaminades al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que marca l’Agenda 2030. Uns objectius que tenen la responsabilitat i la sostenibilitat com a eixos per a la protecció del planeta.

En esta línia, Colomer ha assenyalat la importància de dirigir qualsevol pla als ODS. «No podem reduir preus ni rebaixar les condicions laborals, sinó accelerar i posar-nos al dia en el que es la sostenibilitat i el respecte al medi ambient», ha declarat el secretari autonòmic.

Este pla és un full de ruta que permetrà impulsar la ciutat com a destinació turística competitiva, sostenible, accessible i intel·ligent tenint en compte les fortaleses i oportunitats de tots els sectors del municipi.