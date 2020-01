Cullera impulsa una xarxa d’empreses LGTBI friendly

Connect on Linked in

La localitat presenta en FITUR la seua la marca ‘Cullera We Love You All’ en la seua aposta per convertir-se en una destinació integradora

Cullera vol convertir-se en una destinació turística de referència per a persones LGTBI. És una iniciativa conjunta de les regidories de Turisme i d’Igualtat per a atraure un segment de mercat altament dinàmic i que actualment es troba en un estat de ràpida evolució, impulsat per la creixent visibilitat i acceptació d’esta comunitat.

Visit Cullera ha presentat hui en FITUR 2020, la fira de turisme més important del món, una iniciativa pionera en este sentit. Es tracta d’una xarxa d’empreses locals LGTBI friendly denominada ‘Cullera We Love You All’.

El consistori entregarà un distintiu amb esta marca a totes les companyies i entitats que s’adherisquen i apliquen un Acord de Bones Pràctiques en Diversitat LGTBI, que actualment s’està elaborant pel Consell Municipal d’Igualtat.

A més de reconéixer l’excel·lència en matèria d’igualtat, la mesura té com a objectiu promocionar i potenciar les empreses compromeses amb la igualtat LGTBI.

L’acord de bones pràctiques pren les seues bases de l’informe ‘Fer front a la discriminació contra persones LGTBI – Normes de conducta per a empreses’, publicat per l’Oficina de l’Alt Comissionat per als Drets Humans de les Nacions Unides el setembre de 2017.

Tal com ha explicat la regidora d’Igualtat durant la presentació de la Xarxa d’Empreses LGTBI Friendly de Cullera, Marta Tur, l’acord s’articula en cinc punts principals. El primer d’ells implica respectar els drets humans de la comunitat LGTBI i el segon per denunciar i eliminar la discriminació.

En tercer lloc, les empreses s’hauran de comprometre a proporcionar un ambient positiu i afirmatiu dins de la seua organització perquè tant les seues persones emprades com la seua clientela puguen evolucionar i moure’s amb dignitat i sense estigma.

Previndre les violacions dels drets humans i promoure la igualtat LGTBI són els altres compromisos que hauran d’adoptar-se per part d’aquells negocis que vulguen formar part d’esta xarxa.

En opinió de Tur, «a Cullera portem prop de cinc anys desenvolupant polítiques progressistes i hem demostrat que som una ciutat oberta, integradora i que aposta clarament per la igualtat. Tot això i els nostres encants turístics ens convertixen en una destinació ideal per al col·lectiu LGTBI».

Suport empresarial

La proposta compta amb el suport d’ACECU. El seu president, José Luis Albiñana, ha assistit a la presentació que ha tingut lloc en l’espai LGTBI de FITUR. Albiñana ha manifestat el compromís amb la igualtat del col·lectiu d’emprenedors de Cullera i ha valorat com molt positiva la iniciativa.

«Quan la presentàrem en la junta fou aprovada per unanimitat. Creiem que Cullera té un gran potencial per a convertir-se en una destinació per a persones LGTBI i això suposa una oportunitat no sols de negoci, sinó també per a demostrar el compromís del col·lectiu de persones emprenedores de Cullera amb la igualtat», ha assenyalat Albiñana.

Per la seua banda, la regidora de Turisme, Débora Marí, ha ressaltat que dins de la nova estratègia de segmentació del producte turístic que desenvolupa l’ajuntament, el turisme especialitzat en el sector LGTBI és una de les apostes de Cullera, que sota el paraigua de la València Turisme i de la marca Comunitat Valenciana «volem convertir-nos en una destinació on tot el món se senta benvingut i benvinguda. Tal com diu l’eslògan que hem triat, a Cullera vos volem a totes i tots».